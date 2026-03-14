Sito Alonso saca pecho de la defensa del UCAM y nombra al 'termómetro' del equipo

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, se ha mostrado "muy contento" tras la victoria de su equipo contra el Dreamland Gran Canaria (87-76). Alonso ha destacado el gran nivel exhibido, especialmente en la faceta defensiva, y ha recordado cuál es la máxima prioridad del equipo: "el objetivo máximo es ser muy competitivos en la Liga Endesa". El técnico ha señalado que el equipo ha defendido "durante muchísimos minutos a muy buen nivel", un aspecto que deseaba recalcar en casa.

La solidez defensiva como seña de identidad

Alonso ha explicado que la intención era que el Gran Canaria sintiera en Murcia la misma presión que el UCAM sufrió en el partido de ida. "Ellos nos maniataron en alguna situación y no nos dejaron jugar con comodidad, y queríamos intentar que ellos en nuestra casa sintieran un poco lo mismo", ha afirmado. El plan ha funcionado, ya que consiguieron incomodar a los jugadores más peligrosos del equipo rival, consolidando una de las señas de identidad del equipo esta temporada.

Para el técnico, la clave es ser "un equipo que tenga una solidez y una seriedad defensiva grande". Con esta filosofía, el UCAM Murcia busca un modelo en el que no dependa exclusivamente del acierto en el ataque para competir. "Si lo entiendes, somos un equipo mucho más serio", ha reflexionado Alonso, subrayando que esta mentalidad les permite ser competitivos incluso cuando no tienen su mejor día en la anotación.

Nombres propios de la victoria

En el plano individual, el entrenador ha tenido palabras de elogio para varios jugadores. De Kelan Martin, ha destacado que ya ha alcanzado su nivel físico y toma buenas decisiones: "sabe que en ataque tiene total libertad".

JAVIER BERNAL Sito Alonso destaca que Falk da vida al equipo

También ha alabado el trabajo de Will Falk, de quien ha dicho que "da un impulso al equipo que es vital" y ha elogiado su compromiso y su nivel defensivo. "Durante el partido, pues las ha visto y se las ha deseado todos los jugadores que han estado con él", ha añadido.

Will da al equipo un impulso que es vital" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Finalmente, ha señalado a Howard Sant-Roos como una pieza clave. "Howard es el termómetro del grupo en algunas cosas", ha declarado, explicando que su rendimiento defensivo es "diferencial" para el bloque. "Lo que él sabe hacer en defensa no lo hacen muchos", ha sentenciado.