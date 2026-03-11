Sequiol y Farola-Ravalet se coronan en las Fiestas de la Magdalena 2026

La Gaiata 15 Sequiol se ha alzado con el premio a la mejor Gaiata de 2026 en las Fiestas de la Magdalena, un triunfo que resulta especialmente emotivo tras el fallecimiento el lunes de su expresidente, Jorge Martí. Por su parte, la Gaiata 6 Farola-Ravalet ha obtenido el galardón a la mejor Gaiata infantil, mientras que el premio al mejor ‘llibret’ ha sido para la Gaiata 18 Crèmor.

La plaza Mayor, llena de público, ha acogido la entrega de los premios a la mejor Gaiata, Gaiata Infantil y al mejor Llibret de la Magdalena 2026, en un acto que reconoce el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de las 19 comisiones gaiateras a lo largo de todo el año.

El acto ha contado con la presencia de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, acompañada por las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, junto a sus respectivas Damas de la Ciudad, así como de los concejales del equipo de gobierno Sergio Toledo, Vicent Sales, Paco Cabañero y Gonzalo Romero

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado que “hemos vivido una noche muy emocionante en la que hemos felicitado a las comisiones ganadoras, pero también al conjunto de los 19 sectores gaiateros por el trabajo y el esfuerzo que realizan durante todo el año para engrandecer nuestras fiestas y hacer posibles los mejores monumentos de luz de nuestra ciudad”.

En la categoría de gaiatas, el primer premio ha sido para la gaiata 15, Sequiol, que se ha alzado con el máximo reconocimiento de la noche gracias a una propuesta que ha vuelto a poner de manifiesto el alto nivel artístico y creativo de los monumentos de luz de la ciudad. El segundo premio ha recaído en la gaiata 6, Farola-Ravalet, mientras que la gaiata 7, Cor de la Ciutat, ha obtenido la tercera posición.

En el apartado infantil, la gaiata 6, Farola-Ravalet, ha sido distinguida con el primer premio, consolidando así una destacada participación también en esta categoría. El segundo premio ha sido para la gaiata 13, Sensal, mientras que la gaiata 15, Sequiol, ha completado el podio con el tercer puesto.

La creatividad y el trabajo de difusión de cada sector han tenido también su reconocimiento en los premios a los llibrets. En esta categoría, el primer premio ha sido para la gaiata 18, Crèmor, mientras que el segundo galardón ha recaído en la gaiata 13, Sensal. El tercer premio ha sido para la gaiata 1, Brancal de la Ciutat.

Por su parte, el premio a la mejor portada de llibret ha sido para la gaiata 5, Hort dels Corders, destacando así el valor artístico y visual de una obra que sirve también como carta de presentación de cada publicación festiva.

La lluvia desluce la jornada

La cuarta jornada de las fiestas ha estado marcada por las fuertes precipitaciones que se registraron durante la mañana del martes. La lluvia, que dejó hasta 62 litros por metro cuadrado en localidades como Alquerías del Niño Perdido, obligó a suspender la sesión matinal del Magdalena Circus, la esperada mascletà, el concurso de paellas de la Colla del Rei Barbut y la novillada programada.

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Homenaje a Na Violant en las Fiestas de la Magdalena 2026

Agenda para el ecuador de las fiestas

Para este miércoles, que marca el ecuador de las Fiestas de la Magdalena, la programación se reanuda con una agenda completa. El Magdalena Circus ofrecerá funciones a las 11:00 y 17:00 horas, y se celebrará el Día Popular de la Feria y el concurso de Allioli en la plaza de las Aulas. La mascletà correrá a cargo de la Pirotecnia Hermanos Fernández, y por la tarde habrá una novillada, el desfile de animación de ‘colles i carros engalanats’ a las 18:00 horas, el homenaje a la Dolçaina i el Tabal a las 20:00 horas en la Plaza Mayor y un Correfoc a las 20:30 en la zona de la UJI.

En cuanto a la previsión meteorológica, este miércoles regresa la estabilidad. Se esperan intervalos nubosos que irán disminuyendo a lo largo de la tarde, dando paso a cielos poco nubosos. Las temperaturas experimentarán una subida, alcanzando los 17 grados de máxima en la franja litoral de la provincia de Castellón.