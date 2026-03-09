El PP lleva al Senado el “aislamiento ferroviario” de Almería y exige medidas urgentes

El senador del Partido Popular por Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, ha registrado en el Senado una moción que reclama medidas urgentes para revertir el aislamiento en infraestructuras que sufre la provincia. El senador ha afirmado que no se trata solo de mejorar la competitividad económica, sino de garantizar la "igualdad de oportunidades para los almerienses".

Una red ferroviaria precaria

Rodríguez-Comendador ha denunciado que Almería es actualmente "la provincia más aislada ferroviariamente de España". Esta situación perjudica tanto al tejido empresarial como a la movilidad de los ciudadanos, que solo disponen de un tren de larga distancia con Madrid de casi siete horas de duración.

Almería es actualmente la provincia más aislada ferroviariamente de España" Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Senador del PP de Almería

A esto se suma una única conexión de media distancia con Granada que emplea un mínimo de 2 horas y 45 minutos en recorrer 167 kilómetros. La moción subraya la urgencia de renovar esta línea y adaptarla a las exigencias del Corredor Mediterráneo, un proyecto incluido en la Red Básica Transeuropea con horizonte en 2030 pero que sigue en fase de licitación.

Nuevas líneas de cercanías

La iniciativa parlamentaria propone el estudio y ejecución de dos nuevas líneas de cercanías. Una de ellas conectaría la comarca del Bajo Andarax con la capital, aprovechando la infraestructura existente, mientras que la segunda uniría el Poniente almeriense con Almería, un área que concentra a más de dos tercios de la población provincial.

El senador ha lamentado que la provincia carezca de este servicio pese a contar con el área metropolitana más extensa de Andalucía, lo que obliga a depender de la carretera. "El 82% de los desplazamientos se realizan en vehículo privado porque no existe una alternativa ferroviaria eficaz", ha señalado, citando datos del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería.

Rodríguez-Comendador ha recordado que la Junta de Andalucía ya remitió en 2021 un estudio previo sobre la línea del Bajo Andarax al Ministerio de Transportes sin obtener respuesta. "No podemos permitir más silencio ni más retrasos. Almería necesita planificación, compromiso y ejecución", ha insistido.

La moción del Partido Popular también exige la ampliación de la autovía A-7 con un tercer carril entre Roquetas de Mar y Almería y nuevos accesos en el Poniente. "Almería aporta de forma decisiva al PIB andaluz y merece unas infraestructuras acordes a su peso económico y social. No pedimos privilegios, pedimos justicia territorial", ha concluido.