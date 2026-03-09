Castellón rememora sus orígenes y mira ya al pregón infantil y la 'encesa'

Castellón ha dejado atrás un primer fin de semana de las Fiestas de la Magdalena marcado por una participación masiva y las inclemencias meteorológicas. A pesar de la lluvia que cayó durante gran parte del sábado, 165.000 castellonenses cumplieron con la tradición de la Romería a la ermita de la Magdalena, demostrando la resiliencia y el fervor festero de la ciudad.

La alcaldesa de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco, se ha mostrado "muy orgullosa" del comportamiento de la ciudadanía. Carrasco destacó que, pese a todo, "se hicieron prácticamente todos los actos, incluso el pregón, un pregón adaptado a las inclemencias meteorológicas y a las circunstancias", y agradeció la valentía de los "más de 1000 personas" que decidieron salir. "Solo tengo palabras de orgullo y de agradecimiento", afirmó la alcaldesa.

Un inicio de fiestas multitudinario

La jornada del domingo fue un reflejo de la devoción, con miles de romeros dirigiéndose al Castell Vell para rememorar los orígenes de la ciudad. Muchos tocaron la campana en Sant Roc y siguieron el camino hasta la ermita de la Magdalena, cuyo interior luce renovado. La 'tornà' de la romería, con su parada en la basílica del Lledó y la procesión de penitentes, culminó con el desfile de Gaiatas, que por fin pudieron lucir su esplendor por las calles tras un año de trabajo de las comisiones.

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Desfile de Gaiatas en las Fiestas de la Magdalena 2026

Los niños y las gaiatas, protagonistas

La programación de este lunes centra su atención en los más pequeños con el pregón infantil, que arrancará a las 10:00 horas con la lectura de los versos a cargo de Nicolás Cabello. La jornada continuará con la mascletà de las 14:00 horas, el espectáculo de Magdalena Circus y los toros por la tarde.

El momento más esperado del día llegará a las 20:15 horas con la 'encesa' de les Gaiates en la avenida del Rey, donde los monumentos festeros se iluminarán en todo su esplendor. La noche se cerrará con un concierto de Els de la Fileta en la Plaza Mayor, poniendo el broche a la tercera jornada de las fiestas.

El tiempo da una tregua con matices

En cuanto a la previsión meteorológica, la semana arranca con una tranquilidad que "tiene las horas contadas". Este lunes ha comenzado con cielo poco nuboso, aunque aumentará la nubosidad por la tarde y hay posibilidad de algún chubasco a últimas horas, preferentemente en el interior. Las temperaturas máximas se situarán en los 15 grados.

La inestabilidad regresará con fuerza mañana martes, jornada para la que se ha activado un aviso amarillo por lluvias en la mitad sur de la provincia, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y persistentes. El tiempo inestable continuará el miércoles, se espera una tregua el jueves y viernes, pero la posibilidad de lluvias volverá de cara al próximo fin de semana.