El Mercado Central de València cumple 98 años más vivo que nunca

El Mercado Central de València celebra este domingo, 15 de marzo, su 98 aniversario desde que abrió sus puertas al público un 15 de marzo de 1928. El icónico recinto se ha consolidado como un emblema de la ciudad y un punto de encuentro esencial para valencianos y visitantes.

Según fuentes de la entidad, el mercado "no solo se ha convertido en un emblema de la ciudad, del que los valencianos presumen sintiéndolo como un mercado propio, y en un importante motor económico". Lo describen como "una comunidad con mucha vida y un lugar de encuentro donde vendedores y clientes conversan, intercambian recetas y acaban llamándose por su nombre".

Así lo ha afirmado Merche Puchades, presidenta de la Asociación de Vendedores, quien subraya: "A punto de cumplir 100 años, el Mercado Central está más vivo que nunca". En este aniversario, Puchades ha expresado su "agradecimiento a quienes forman parte del día a día del mercado: clientes, vendedores, compañeros, colaboradores, proveedores, instituciones, medios de comunicación y a nuestros compañeros de viaje de Confemercats, Confecomerç y METRAE".

Un gigante en cifras

La vitalidad del mercado se refleja en sus números. Más de 1.000 trabajadores levantan cada día la persiana de sus 250 puestos de venta, donde se ofrecen hasta 20.000 productos diferentes. Más de la mitad de los puestos son de productos frescos, recolectados pocas horas antes de su venta.

Adaptación al siglo XXI

El Mercado Central recibe cerca de cinco millones de personas anualmente y ha sabido incorporar las nuevas tecnologías a su modelo de negocio. El centro factura cada año más de 1,5 millones de euros de compra no presencial, gracias a los pedidos por teléfono, web, App o WhatsApp.

Alamy Stock Photo Camarones en un puesto de mariscos en el Mercado Central de pescado en el centro histórico de Valencia

Los clientes pueden optar por la entrega a domicilio o recoger sus compras hasta las 21:00 horas en la Consigna Frigorífica. "Es un mercado pionero en la compra centralizada, que ha ido incorporando instalaciones --como la sala de lactancia-- e impulsando medidas y servicios para facilitar las compras a sus clientes", han señalado desde la entidad.

La Asociación de Vendedores del Mercado Central, que gestiona el recinto, ha afrontado con éxito momentos complejos como las obras del edificio o la pandemia. Según han comunicado, ha sabido "adaptarse a cada situación y actualizarse para dar respuesta a las nuevas demandas ciudadanas sin perder el carácter de mercado tradicional".

Su presencia digital también es notable, con más de 11.000.000 de impresiones totales en redes sociales durante 2025 y una constante aparición en medios de comunicación.

Un siglo de historia

Los orígenes del recinto se remontan a los mercados ambulantes que se instalaban en la zona. En 1839 se ubicó en el mismo lugar el Mercado Nuevo, una estructura descubierta que pronto se quedó pequeña para una ciudad en crecimiento.

El actual edificio es el resultado de un concurso convocado por el Ayuntamiento en 1910, cuyo proyecto ganador fue el de los arquitectos Alejandro Soler March y Francisco Guardia Vial. Las obras, modificadas en 1914, fueron terminadas en 1928 por Enrique Viedma y Ángel Romaní.

El rey Alfonso XIII fue el encargado de iniciar simbólicamente los derribos el 24 de octubre de 1910. La inauguración oficial tuvo lugar el 23 de enero de 1928 con una gran comida benéfica para 1.400 personas necesitadas, antes de su apertura definitiva al público el 15 de marzo de ese mismo año.