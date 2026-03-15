Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Huesca de esta tarde

El Málaga sigue en la zona alta, en play off, mirando de tu a tu a los grandes de la zona alta. Los de Funes jugarán de nuevo en casa, el segundo consecutivo y pone en juego la condición de ser el mejor local de esta igualada Liga Hypermotion. Esta tarde visita Málaga la SD Huesca que pelea el descenso. Están a dos puntos de la permanencia y Jon Pérez Bolo está discutido. La grada esta tarde también juega. La Rosaleda apunta a un entradón de lujo. Por cierto, no se cerrará La Rosaleda tampoco esta vez, pero el organismo avisa de que hay "apercibimiento de clausura de las instalaciones" en caso de reincidencia. De lo que no se libra es de una multa económica, que ascenderá a 3.000 euros.

PUGA Y RAFITA, A SUS PUESTOS

Desde el primer momento, Funes ha cerrado filas en torno a un once reconocible y sin fisuras, que le hizo obtener esta tremenda racha de resultados positivos. De cara al duelo en casa de hoy ante el Huesca, se lo perderá Víctor García y Juanpe por sanción. Además ojo, están apercibidos de sanción tres pilares importantes, Dani Lorenzo, Larrubia e Izan Merino. Éstos jugadores deben tener calma para lo que viene. Puga volverá a la derecha tras su partido de sanción. Y de paso Rafita a la izquierda.

EL HUESCA LLEGA EN DESCENSO

El conjunto del Alto Aragón podría perder hasta cuatro futbolistas por lesión para enfrentarse al Málaga: Enol (lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha), Jesús Álvarez (lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha), Liberto (lesión muscular en el bíceps femoral de su muslo izquierdo) y Toni Abad (entesitis en el aductor largo, zona proximal, de su pierna derecha). Jon Pérez Bolo está discutido y hoy se la jugarán.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la trigésimo jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y el Huesca, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este domingo 15 de marzo a las 18:30 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA – SD HUESCA

El partido Málaga - Huesca lo podrás seguir desde las 18:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Pedro González y los comentarios técnicos de Sergio Koke, exjugador del Málaga, en el Tiempo de Juego TOTAL de COPE MÁS Málaga y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

La Liga El Málaga juega esta tarde de nuevo en La Rosaleda, que apunta a lleno.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por DAZN y Orange. Además de las plataformas de PTV, la malagueña Olin y la plataforma Golstadium.