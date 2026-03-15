Lorena, psicóloga, ante la presión infantil hacia el éxito: "Perder también es de campeones"

La sociedad actual vive inmersa en una constante celebración del triunfo, donde las redes sociales actúan como un altavoz de historias de éxito espectaculares. Sin embargo, esta narrativa popular suele omitir una parte fundamental del camino: el proceso de aprendizaje que implican las derrotas, el esfuerzo, la incertidumbre y la soledad. Para arrojar luz sobre esta cara oculta del éxito, la psicóloga deportiva Lorena Cos, con más de trece años de experiencia, ha publicado su libro 'Perder también es de campeones', un manual para desafiar la mentalidad tradicional y la narrativa que se asocia al fracaso desde la infancia.

Según Cos, no existen fórmulas infalibles que conduzcan directamente a la cima. Por el contrario, el recorrido está lleno de obstáculos y es necesario aprender a perder. La clave en la gestión de la derrota, explica, es mirarla con una mirada más amable de lo que se suele hacer. El libro nace precisamente de la necesidad de descubrir esta perspectiva y de cuestionar la concepción del fracaso como un final, en lugar de como una oportunidad.

Una nueva perspectiva sobre el fracaso

Uno de los pilares de la filosofía de Cos es la necesidad de relacionarse más con la incomodidad para convertir la rabia y la frustración en una fuerza de empuje. Desde pequeños, explica, la sociedad tiende a anestesiar el dolor. Frases como “no llores” o “no pasa nada” ante una caída o una decepción buscan evitar el sufrimiento, pero a la larga impiden que los niños desarrollen herramientas para gestionar la adversidad. “Claro, luego de adultos no tenemos esas herramientas para trabajarla, para aceptarla, para introducirla en el día a día”, señala la especialista.

Freepik Niños jugando al fútbol en el patio del colegio

La incomodidad, insiste la psicóloga, forma parte inseparable tanto de la vida como del éxito. Lejos de ser un estado a evitar, es el verdadero catalizador del crecimiento. Cos lo resume de manera contundente: “La gente se expande, crece y se hace más fuerte siempre desde la incomodidad, no desde la comodidad, que es lo que buscamos por otro lado”.

La gente se expande, crece y se hace más fuerte siempre desde la incomodidad, no desde la comodidad" Lorena Cos Psicóloga

A esta falta de herramientas se suma otro obstáculo paralizante: el miedo al fracaso. “Nos han pintado que el fracaso es un monstruo negro que nadie quiere cerca de sí mismo”, comenta Cos. En su libro, trata de desmontar esta imagen, presentando el fracaso no como un estado definitorio, sino como “un intento fallido o una acción o una posibilidad que no se ha dado”. La clave para dejar de temerlo, según ella, es aprender a sostener las emociones asociadas a él y cultivar la paciencia necesaria para procesarlo.

La gestión de la derrota en el alto rendimiento

A lo largo de su carrera, Lorena Cos ha trabajado con profesionales de diversas disciplinas, como artistas, opositores y deportistas, además de personas en procesos de desarrollo personal. La psicóloga afirma que no hay una distinción clara sobre quiénes gestionan mejor la derrota. Sin embargo, sí apunta que los individuos sometidos a una presión constante y una alta exposición mediática, como los deportistas de alto rendimiento, afrontan un desafío mayor. “Tienen menos margen o tienen más exposición, por lo cual se exige una recuperación más rápida”, detalla.

Esta exigencia choca directamente con la necesidad de procesar la derrota. La sociedad actual, marcada por la inmediatez, empuja a “hacer todo rápido ya y que pase página lo antes posible”. Esta prisa impide que las personas se den el tiempo suficiente para procesar, entender y dar espacio a las emociones que surgen tras una pérdida, un paso que Cos considera indispensable para el aprendizaje.

Educar para la frustración desde la infancia

La capacidad para gestionar el fracaso en la edad adulta está íntimamente ligada a la educación recibida en la infancia. Los niños, apunta la experta, absorben rápidamente cómo su entorno reacciona ante sus errores. “Si yo tengo un adulto alrededor de un niño que acaba de tener un fallo, que le está castigando o que le está reprochando [...], pues ya estamos construyendo un futuro adulto que va a tener poca tolerancia a la frustración”, advierte. Este tipo de reacción enseña al niño que el error lo define como persona, una de las creencias más limitantes que Cos se esfuerza por desterrar en su libro.

Frente a este modelo, la psicóloga defiende un enfoque donde el error se entienda como una parte natural del aprendizaje. La idea central, que recorre su obra de principio a fin, es que un resultado adverso no determina la valía de una persona. Como ella misma concluye: “Todo lo que hacemos a los resultados o cualquier respuesta de pérdida o fracaso o derrota, como lo queramos llamar, no define al que lo tiene; simplemente nos acompaña, nos enseña”.

Cualquier pérdida, fracaso o derrota no define al que lo tiene" Lorena Cos Psicóloga

Lorena Cos, originaria de Calatayud, presentará su libro 'Perder también es de campeones' el próximo 27 de marzo en El Corte Inglés de Independencia, en Zaragoza, ofreciendo una oportunidad para profundizar en una perspectiva transformadora sobre el fracaso y el éxito.