Cáritas alerta del devastador impacto de la subida de precios en las familias más vulnerables

El director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Francisco Mir, ha lanzado una advertencia sobre los momentos complicados que se están viviendo debido a la crisis inflacionaria. En una intervención en el programa Herrera en COPE con motivo de las Fiestas de la Magdalena, Mir ha señalado que, aunque la organización trabaja los 365 días del año, la actual subida de precios está golpeando con especial dureza a los colectivos más desfavorecidos.

La inflación golpea a los más débiles

El encarecimiento de productos básicos, la gasolina o el gas tiene un efecto directo sobre el día a día de miles de personas. "Ese aumento de precios, realmente afecta a todo el mundo, pero afecta a las familias que ya, de por sí, son vulnerables y están necesitando la ayuda de Cáritas", ha explicado el director de la entidad.

El aumento de precios afecta a todo el mundo, pero afecta a las familias que ya, de por sí, son vulnerables" Francisco Mir Cáritas

Por este motivo, Francisco Mir ha hecho un llamamiento para que no decaiga el apoyo de la sociedad. "Lo que sí que pedimos es que continúe la solidaridad de las personas, de los particulares, de las empresas y de las administraciones, porque los necesitamos". Desde Cáritas confían en que la situación económica se estabilice, "porque es necesario", ha recalcado.

Nuevos proyectos para nuevas realidades

Más allá de la atención de necesidades básicas, Cáritas Segorbe-Castellón tiene en marcha proyectos para abordar problemáticas sociales complejas. Uno de los más recientes se centra en el acompañamiento a personas con trastornos de salud mental. Según Mir, es un proceso que "afecta a mucha gente, incluso a gente joven" y que puede llegar a "desestructurar completamente una familia".

Asimismo, ha destacado el éxito de un proyecto de integración sociolaboral para personas migrantes, del que han surgido casos de éxito en la provincia. "Son personas con toda la dignidad, igual que cualquiera de nosotros, y que vienen con ganas de trabajar, de colaborar y de hacer un mundo más justo", ha afirmado Mir, explicando que el objetivo de Cáritas es ofrecerles la posibilidad de "desarrollar su proyecto de vida".

La cara solidaria de las fiestas

En el contexto de las fiestas de la Magdalena, el director de Cáritas ha agradecido la reciente visita de las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, a las instalaciones de la entidad. Para Mir, este gesto es muy importante "para que la fiesta se recuerde también de las personas que no pueden disfrutar como quisiéramos todos nosotros".

La visita se preparó "con mucha ilusión" por parte de los usuarios, que elaboraron manualmente regalos para las reinas, como una mariposa de tres colores. Un detalle que, en palabras de Francisco Mir, "se entrega con mucho cariño y amor", y que sirve para recordar que las fiestas deben ser participativas e inclusivas para todos.