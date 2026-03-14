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real oviedo 1-0 valencia cf

El alivio de Almada y del oviedismo para seguir creyendo en la salvación: "Es una victoria necesaria y justa, este equipo ha sufrido mucho"

El técnico del Oviedo se ha mostrado feliz tras conseguir los tres puntos frente al Valencia, ha valorado positivamente las intervenciones de Ilic y Thiago, responde a las cuestiones arbitrales y habla de los partidos directos que les quedan

Guillermo Almada durante el Oviedo-Valencia
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Rueda de prensa de Guillermo Almada tras la victoria del Oviedo frente al Valencia

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

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