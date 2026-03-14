real oviedo 1-0 valencia cf
El alivio de Almada y del oviedismo para seguir creyendo en la salvación: "Es una victoria necesaria y justa, este equipo ha sufrido mucho"
El técnico del Oviedo se ha mostrado feliz tras conseguir los tres puntos frente al Valencia, ha valorado positivamente las intervenciones de Ilic y Thiago, responde a las cuestiones arbitrales y habla de los partidos directos que les quedan
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el
1 min lectura10:15 min escucha
"Gracias a Donald Trump, Pedro Sánchez quiere presentarse como un mirlo blanco y salvar mañana los muebles en las elecciones de Castilla y León"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h