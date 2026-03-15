Seis años del gran confinamiento: la historia del comercial que no durmió para proteger a los sanitarios con su impresora 3D

Este domingo se cumplen seis años del inicio del confinamiento por la pandemia de la COVID-19, una efeméride que paralizó al mundo pero que también fue el germen de historias de superación y solidaridad. Un ejemplo es el de Eduardo y su mujer, María José, dos aragoneses que transformaron una impresora 3D doméstica, que funcionaba día y noche para ayudar a los sanitarios, en su propio proyecto empresarial: Vinag 3D Print

Eduardo recuerda con claridad el impacto de aquellos primeros días de marzo de 2020. Pasó de ser un comercial que visitaba clientes a diario a estar encerrado en casa. "Fue una sorpresa bastante grande", confiesa.

Empezamos a fabricar esas diademas que tanto hacían falta para colocar una pantalla de plástico transparente" Eduardo Creador de Vinag 3D Print

En ese momento, su impresora 3D no era más que un capricho tecnológico que usaba de vez en cuando para la robótica o para imprimir pequeñas piezas, casi como un hobby ocasional de fin de semana.

De un hobby a una misión solidaria

Todo cambió en cuestión de 24 horas. Las redes sociales se llenaron de iniciativas para colaborar y, para quienes formaban parte del mundo de la impresión 3D, las posibilidades eran evidentes. Sin pensárselo dos veces, Eduardo puso su máquina a trabajar para fabricar las viseras de protección que tanto escaseaban. "Empezamos a fabricar esas diademas que tanto hacía falta para colocar una pantalla de plástico transparente", explica sobre aquellas pantallas protectoras que resultaron vitales para los hospitales y los cuerpos de seguridad.

Vinag 3D Print Las pantallas protectoras que Eduardo y su mujer hacían en pandemia

La impresora doméstica trabajaba sin descanso, 24 horas al día. Cada ciclo de producción duraba unas cuatro horas y permitía fabricar tres o cuatro unidades. Eduardo programaba una alarma para reiniciar el proceso una y otra vez, en un esfuerzo continuo por maximizar la producción desde su propia casa en Alfajarín.

Una red de colaboración ciudadana

Pronto se dio cuenta de que no estaba solo. A través de las redes sociales se coordinó con un grupo de personas de la Ribera Baja del Ebro, con gente de localidades como Pina de Ebro, Villafranca y Osera, para gestionar la producción y la logística. "En un grupo de WhatsApp tenía gente de estos pueblos y coordinaba con un sector que se creó a nivel provincial para gestionar toda esa producción y llevarla a un centro logístico", detalla Eduardo.

Vinag 3D Print La impresora fabricaba todos los utensilios posibles para ayudar en pandemia

Sin embargo, la entrega del material no siempre fue sencilla. Eduardo no tenía permiso para desplazarse, por lo que llegó a acumular más de 400 diademas en el garaje de su casa. La solución llegó gracias a la colaboración de la Guardia Civil, que se encargaba del traslado. Esta colaboración dio lugar a anécdotas curiosas, como cuando varios todoterrenos del cuerpo aparecieron en su puerta para recoger un pedido, despertando la curiosidad de los vecinos: "¿Qué está pasando aquí con 4 coches de la Guardia Civil?".

El salto al emprendimiento

Tras el confinamiento, la vida de Eduardo dio un vuelco al quedarse sin trabajo. Fue entonces cuando, junto a su mujer, se planteó la pregunta clave: "¿Y por qué no?". Decidieron profesionalizar aquella labor solidaria. Empezaron con pequeños encargos, como regalos de cumpleaños, personalizaciones o soportes para gamers, y la demanda no paró de crecer.

El proyecto creció tanto que tuvieron que abandonar el garaje de casa y montar un local profesional. Hoy, su empresa, Vinag 3D Print, no solo atiende a particulares, sino que también trabaja para grandes empresas de Aragón en la creación de prototipos, pruebas o merchandising. Ahora cuentan con más tecnología, impresoras profesionales y todo está profesionalizado.

Lo que empezó como un acto de solidaridad durante los días más duros del confinamiento se ha convertido en una historia de esfuerzo, creatividad y resiliencia. Eduardo y su mujer transformaron un hobby en una empresa que hoy no solo imprime piezas, sino también esperanza y ejemplo de cómo la ayuda a los demás puede cambiar la vida. Una lección que recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, la generosidad y la pasión pueden florecer y dar frutos que duran para siempre.