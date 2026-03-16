UPL, con 3 procuradores, resiste como tercera fuerza en León pero no alcanza el grupo parlamentario propio

El análisis de Esther Peñalba sobre el resultado de UPL en las elecciones de Castilla y León

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) con su líder a la cabeza, Alicia Gallego, ha consolidado en las últimas elecciones autonómicas los resultados obtenidos hace cuatro años, manteniendo a sus tres procuradores en la provincia de León. Con un total de 53.600 votantes, la formación leonesista se afianza como la tercera fuerza política en León y se posiciona como la cuarta en las provincias de Zamora y Salamanca.

Peio García La candidata de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, analiza los resultados de las elecciones

Alicia Gallego, candidata de Unión del Pueblo Leonés a la presidencia de Castilla y León De Cerca Escuchar

El Bierzo, el gran escollo

A pesar de celebrar la solidez de su posición, la formación ha admitido no haber cumplido su meta principal: obtener el cuarto procurador o conseguir su propio grupo parlamentario. El principal escollo para el crecimiento de la formación leonesista ha sido, una vez más, la comarca del Bierzo.

Desde la autocrítica, el partido ha reconocido la necesidad de analizar los resultados en esta zona. El objetivo es "encontrar la forma de convencer a los bercianos de que el proyecto de la UPL es bueno y útil para ellos".

El proyecto de la UPL es bueno y útil" Alicia Gallego Candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL)

Referente del regionalismo

Pese a no lograr el avance esperado, UPL se reivindica como la única de las fuerzas regionalistas que se ha mantenido frente al Partido Popular y el Partido Socialista. Además, han destacado que la UPL "vuelve a estar prácticamente en todo León y todo el Alfoz muy fuerte, llegando a ganar en muchos de los ayuntamientos".

Alicia Gallego, Luis Mariano Santos y Rosa María Quintanilla UPL

La dirección del partido considera que, con todo, UPL "ha hecho sus deberes" y ha asegurado que su compromiso es firme. De cara al futuro, han afirmado que el partido y sus representantes "seguirán trabajando" por los intereses de la región leonesa.

Alicia Gallego, ha sostenido que irán paso a paso a la hora de afrontar la legislatura, siempre que no se produzca una repetición electoral, lo que dependerá si le interesa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Gallego ha lamentado que los resultados no le hayan posibilitado tener grupo parlamentario propio y ha dejado abierta la opción de crear de nuevo un grupo mixto "si no cambian o reinterpretan los reglamentos alegremente según les interese".

Gallego se ha mostrado satisfecha por que la UPL se haya "consolidado como tercera fuerza en León y cuarta en la autonomía".

Ha pedido prudencia y esperar a que se constituyan las Cortes y ha opinado que esa posible repetición electoral está en manos "de los líderes nacionales".