Las cinco claves de la noche electoral en Castilla y León

Las cinco claves de las elecciones en Castilla y León 2026 con Laura Ríos

Este domingo 15 de marzo se han celebrado las elecciones en Castilla y León, unos comicios que han dejado un escenario con cinco claves muy nítidas y que obligarán a los partidos a dialogar y negociar para formar gobierno a partir del próximo 16 de marzo. Analizamos los resultados para que sepas lo que está en juego a partir de ahora.

1. Victoria holgada del PP

La primera clave es la victoria holgada del Partido Popular, que ha logrado un doble triunfo. Por un lado, la formación ha sumado dos procuradores más, ha triplicado la distancia que tenía con el PSOE y ha duplicado en votos a VOX. Por otro lado, este resultado le ha permitido amortiguar el crecimiento de VOX.

2. El PSOE y la duda de Soria

EFE El candidato socialista a la presidencia de Castilla y León, Carlos Martínez

El PSOE también ha sumado dos procuradores. El socialista Carlos Martínez ha ganado en Soria, provincia de la que es alcalde, pero ahora deberá afrontar la decisión de si recoge o no su acta en el parlamento autonómico.

3. VOX pierde fuerza negociadora

VOX se ha alejado del techo que había proyectado durante la campaña electoral. Este resultado le hace perder fuerza en la negociación que tendrá que abrir con el Partido Popular y ahora deberá decidir si entra en el gobierno o no.

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4. El bipartidismo se consolida

A pesar de la irrupción de nuevos partidos, el bipartidismo se consolida en la región, aunque con un Partido Popular notablemente más fuerte. Populares y socialistas suman 66 de los 82 escaños que conforman el nuevo arco parlamentario de Castilla y León.

5. La salida de Podemos

COPE Los candidatos de Podemos e Izquierda Unida - Sumar en Castilla y León

La quinta clave de la noche electoral es la salida de Podemos del parlamento. La formación morada pierde su único procurador tras el intento frustrado de unificar fuerzas con Izquierda Unida para concurrir a estos comicios.

El PP vuelve a depender de un Vox contenido en Castilla y León

Rubén Cacho El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, celebra la victoria electoral en Salamanca

El PP ha vuelto a ser el partido más votado en las elecciones de Castilla y León, con 33 procuradores (dos más) y el 35,45 % de los sufragios, pero para gobernar depende nuevamente de un Vox contenido, que solo ha conseguido un procurador más, hasta los 14 parlamentarios; mientras que el PSOE ha crecido hasta los 30, dos más de los que tenía.

Con una participación que ha subido hasta el 65,6 por ciento, casi 7 puntos más respecto a 2022, la Unión del Pueblo Leonés ha mantenido los 3 escaños que ya tenía en la anterior legislatura, mientras que Soria Ya ha perdido dos y se queda solo con uno, y Por Ávila logra mantener el que tenía.

A la izquierda del PSOE, ni En Común (IU-Sumar-Equo) ni Podemos-Alianza Verde, que en esta ocasión concurrían por separado, obtienen escaño; al igual que Ciudadanos, que desaparece de las Cortes de Castilla y León, donde obtuvo un escaño hace cuatro años.