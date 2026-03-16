El PP gana en Palencia las elecciones de Castilla y León, pero empata a escaños con un PSOE que mantiene a raya a Vox

Las elecciones en Castilla y León de este domingo 15 de marzo han dejado máxima igualdad entre PP y PSOE en la provincia de Palencia. Ambas formaciones han conseguido tres procuradores cada una, un resultado idéntico al de las elecciones de 2022. No obstante, el PP se ha convertido en la primera fuerza con el 35,6 por ciento de los votos, 2,7 puntos más que en los comicios anteriores. El PSOE, por su parte, se queda en segundo lugar con el 34,1 por ciento, mientras que Vox mantiene su escaño y crece hasta el 20,4 por ciento del total.

El PP celebra la victoria y el crecimiento

La presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, ha destacado que su formación es la que más ha crecido en la provincia, tanto en votos absolutos como en porcentaje. Armisén ha puesto en valor la confianza de los palentinos y ha afirmado que son "la fuerza política que más crece en votos y en porcentaje", consolidando su liderazgo frente a un PSOE al que ha calificado de "estancado". La dirigente también ha agradecido el trabajo de la campaña de proximidad realizada por candidatos y militantes.

Somos la fuerza política que más crece en votos y en porcentaje" Ángeles Armisén Presidenta del PP de Palencia

COPE Sede de los populares palentinos

Por su parte, la candidata a las Cortes, Mercedes Cófreces, ha señalado que el partido ha superado los 30.000 votos en la provincia, con un incremento de cuatro puntos en la capital. El número dos de la lista, Carlos Fernández Carriedo, ha atribuido el éxito a la confianza de los ciudadanos en "un programa propositivo y claro", fruto del trabajo conjunto de todo el partido.

El PSOE reivindica su fuerza en las grandes localidades

Desde el PSOE, la secretaria general en Palencia, Miriam Andrés, ha calificado los resultados de éxito al conservar los tres procuradores, lo que ha descrito como "una magnífica noticia". Andrés ha subrayado que el PSOE se ha mantenido como primera fuerza en los principales núcleos de población como la capital, Aguilar de Campoo, Guardo o Venta de Baños. "Si contamos números y cabezas poblacionalmente, podemos decir que el Partido Socialista sigue siendo la opción mayoritaria elegida por los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Palencia", ha afirmado.

COPE Sede de los socialistas palentinos

El cabeza de lista socialista, Miguel Ángel Blanco, ha coincidido en que mantener los tres escaños es un logro colectivo, aunque ha reconocido que el resultado autonómico no permite un cambio de gobierno. Blanco ha admitido que el reto del partido sigue estando en el medio rural, pero ha destacado que se han sentado las bases para un proyecto sólido. Finalmente, ha reconocido la victoria del PP a nivel autonómico y ha reiterado el compromiso del PSOE de trabajar por todos los palentinos.

Vox lamenta la fuga de 'voto útil' al PP

El candidato de Vox, David Hierro, ha valorado el "notable crecimiento" de su formación, que ha superado el 20 por ciento de los votos y ha sumado 2.100 apoyos más que hace cuatro años.

El voto útil en este caso, que era Vox, no se ha materializado" David Hierro Candidato de Vox por Palencia

Eduardo Margareto El candidato de VOX a la presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, saluda a David Hierro en el AC Hotel Palacio de Santa Ana, Arroyo de la Encomienda (Valladolid) donde ha seguido el resultado de las elecciones

Hierro ha asegurado que Vox "ha roto su techo histórico" en Palencia. Sin embargo, ha lamentado que parte del electorado optase por el PP, afirmando que "el voto útil en este caso, que era Vox, no se ha materializado", lo que impidió, a su juicio, arrebatar un procurador al PSOE.