Por Ávila mantiene su escaño en las Cortes y promete “dar guerra” por la voz abulense
La formación celebra su consolidación en unas elecciones marcadas por la clave nacional y resta importancia a la bajada de votos en la provincia y la capital
Ávila - Publicado el
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Satisfacción en Por Ávila por los resultados obtenidos en las elecciones de Castilla y León, donde han conseguido mantener a su procurador, Pedro Pascual, en las Cortes autonómicas. Desde la formación amarilla han atribuido el contexto electoral a una clave nacional, asegurando que si los comicios se hubieran centrado en lo local, "hubieran logrado 2 o 3 escaños".
El procurador y candidato, Pedro Pascual, ha afirmado que afronta la nueva legislatura con el objetivo de seguir dando "guerra" durante "4 años más por delante". Su meta, ha dicho, es llevar "la voz de Ávila a Castilla y León con más ganas que nunca". "Se va a seguir oyendo hablar de Ávila en Valladolid más que nunca, porque vamos a seguir dando mucha guerra", ha insistido Pascual.
Análisis de los resultados
A pesar de mantener su representación, Por Ávila ha experimentado una bajada de 2,66 puntos en la provincia abulense y de más de 5 puntos en Ávila capital. En esta última, el Partido Popular ha registrado una subida de cinco puntos. Este hecho ha contribuido a que las Cortes de Castilla y León pasen de tener ocho a seis formaciones políticas en la próxima legislatura.
El alcalde de Ávila y vicepresidente de la formación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha restado importancia a estos datos, calificándolos de "insignificantes". Además, ha aseverado que estos resultados "no se pueden extrapolar a unas elecciones municipales".
Un proyecto consolidado
Para Por Ávila, la jornada electoral ha sido un "día realmente importante". Según el presidente de la formación, José Ramón Budiño, el partido "se consolida como la voz de los abulenses en las Cortes de Castilla y León". Se sienten "orgullosos" de los resultados porque, según afirman, "el proyecto de su formación ha quedado consolidado".
Se va a escuchar Ávila más que España"
Candidato de Por Ávila a la presidencia de Castilla y León
Budiño destacó que en las Cortes "se continuará hablando de Ávila y pidiendo respuestas ante las necesidades que presenta la provincia en aspectos como la sanidad, las comunicaciones, las infraestructuras o la educación". También criticó el rosario de visitas de líderes nacionales "haciendo turismo electoral" en un contexto de voto "en clave nacional". El candidato Pedro Pascual remarcó esta idea: "Se va a escuchar Ávila más que España".
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