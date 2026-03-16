El PSOE de Carlos Martínez se alza con dos escaños en Soria mientras Soria Ya pierde dos de sus tres procuradores, el PP mantiene uno y Vox logra un escaño

El partido socialista fue el vencedor de las elecciones en Soria en este 15M. El equipo que lidera Carlos Martínez logró dos de los cinco escaños y Soria Ya fue la gran derrotada . Los sorianistas perdieron dos de los tres escaños logrados en 2022.

La formación sorianista se queda con un procurador y pasa de primera a tercera fuerza política y la misma representación obtienen PP y Vox con un escaño respectivamente.

El candidato socialista Carlos Martínez asegura que no está contento porque el resultado es positivo pero no suficiente para materializar el vuelco que prometía. Martínez promete un partido de vuelta.

El candidato socialista advierte que pondrá el foco en comprobar cómo se pone en venta la comunidad y avisa a Vox que debe decidir qué camino va a tomar.

En la sede del PP de Soria se vivía el resultado con alegría contenida por la victoria del PP en Castilla y León pero con la decepción de no lograr el segundo escaño que finalmente se ha llevado el PSOE. La candidata Rocío Lucas se ha comprometido a seguir trabajando por Soria.

La cabeza de lista del PP de Soria, Rocío Lucas, ha seguido los datos desde la sede popular acompañada del presidente Benito Serrano

El presidente popular Benito Serrano subraya que el PP es la segunda fuerza más votada y atribuye el resultado al efecto Carlos Martínez.

Serrano sostiene que los votos que ha perdido Soria Ya los ha recogido el PSOE pero insiste en el apoyo significativo de los sorianos al PP.

Soria Ya admite la derrota tras perder más de 22 por ciento de los votos y asegura que hará una lectura sosegada de las causas de este resultado. El cabeza de lista, Ángel Ceña, garantiza que la voz de Soria seguirá en las Cortes.

El cabeza de lista de Soria Ya Ángel Ceña admite la derrota tras perder dos de los tres escaños que lograron en 2022

Ceña cree que el efecto Martínez puede haber influido pero no ha sido determinante y augura un escenario complejo.

Vox se convierte en la cuarta fuerza más votada en Soria y logra un procurador en las Cortes, un cargo que ocupará el alcalde de Villasayas y cabeza de lista Miguel Contreras que agradece la confianza de los sorianos y compromete trabajo por Soria.