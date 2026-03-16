Vox crece en Castilla y León, con un escaño más que en 2022, y se erige como pieza clave para la gobernabilidad

Vox ha conseguido un procurador más en las Cortes de Castilla y León en comparación con las elecciones de 2022, alcanzando un total de 14 escaños. La formación ha experimentado un notable crecimiento en el número de votos en una noche electoral que, sin embargo, transitó de las sonrisas iniciales a un ambiente más contenido a medida que avanzaba el escrutinio.

Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia de Castilla y León De Cerca Escuchar

La expectación en el hotel Palacio de Santa Ana de Valladolid se mantuvo hasta las 22:20 horas, momento en el que el candidato, Carlos Pollán, hizo su aparición. Pollán, que llevaba en el lugar desde el mediodía, fue recibido entre aplausos por sus compañeros de partido, aunque los rostros serios contrastaban con el optimismo del inicio de la jornada.

Claves para la negociación

Durante su intervención, Carlos Pollán calificó el resultado como "histórico" y envió un mensaje claro sobre sus intenciones. El candidato aseguró que "a su partido no le importan los sillones, sino cambiar las cosas", subrayando que el objetivo principal es implementar sus políticas.

Eduardo Margareto El candidato de Vox a la presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, en el AC Hotel Palacio de Santa Ana, Arroyo de la Encomienda (Valladolid) donde ha seguido el resultado de las elecciones

De cara a las negociaciones que se inician mañana, Pollán ha adelantado que su formación exigirá "garantías y plazos estrictos de cumplimiento" de los compromisos que se pacten para formar gobierno. Con ello, buscan asegurar que su influencia sea efectiva y se traduzca en acciones concretas.

Hito en Soria y respaldo de Abascal

Uno de los grandes logros de la noche para VOX ha sido la obtención de un escaño por la provincia de Soria, la única donde hasta ahora no tenían representación. Este hito les permite consolidar su presencia en todas las provincias de la comunidad autónoma.

Vamos a influir de manera determinante en Castilla y León" Carlos Pollán Candidato de Vox a las elecciones de Castilla y León

Tras las declaraciones de Pollán, los presentes escucharon el mensaje del líder nacional, Santiago Abascal, quien ha tenido una presencia destacada durante la campaña. Abascal ha recorrido más de 6.000 kilómetros y visitado más de 60 pueblos junto al candidato, mostrando su respaldo y declarándose también satisfecho con los resultados obtenidos.

Finalmente, el candidato a la presidencia aseguró que, con estos resultados, su partido va a "influir de manera determinante en Castilla y León", dejando claro que serán una fuerza decisiva en la legislatura que ahora comienza.

"Es el mejor resultado de Vox en todas las elecciones y hemos aumentado el número de votos que teníamos hace cuatro años, ya vamos por 220.00 votantes, creo que es para estar todos muy contentos y darnos cuenta que la ola del sentido común (su lema de campaña) es absolutamente imparable", ha afirmado.

En su intervención en un hotel de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Pollán ha felicitado al ganador de las elecciones y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y ha reivindicado que su formación es "una realidad consolidada que va a influir de manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy".