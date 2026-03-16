Alejandro Requeijo: "Hay que remontarse a las elecciones de 2007 para encontrar unas Cortes de Castilla y León sin ningún procurador a la izquierda del PSOE"

Toda noche electoral es una gestión de expectativas, y la de este domingo en Castilla y León ha sido especialmente "dulce" para el Partido Popular. Así lo ha analizado el periodista Alejandro Requeijo tras el programa 'Especial Elecciones Castilla y León' de COPE, donde ha señalado que, a diferencia de la sensación "agridulce" en Aragón o Extremadura, en esta ocasión la euforia en la sede del PP era palpable.

Las claves de la victoria popular

Según Requeijo, el motivo principal de esta celebración es el estancamiento de Vox. Ha explicado que para el Partido Popular "le es mucho más útil, incluso de cara al futuro, de lo que hubiese sido un escenario en que un partido socialista se hubiese desplomado, pero Vox le hubiese recortado terreno". Esta contención de la derecha populista es un éxito para el PP, que resiste el auge de estos partidos a diferencia de otras formaciones en Europa.

La candidatura del PP, liderada por Alfonso Fernández Mañueco, ha conseguido un aumento de 4 puntos y cerca de 35.000 votos más que en las últimas elecciones. Con la fuerza que le otorgan estos resultados, el PP exige ahora un pacto para los cuatro años de legislatura, reforzando el liderazgo de Mañueco.

Si estamos en una lógica de política de bloques, por mucho que el PSOE engulla todo lo que hay a su izquierda no le daría" Alejandro Requeijo Periodista y colaborador de COPE

El retroceso de la izquierda

En el lado del PSOE, el analista ha destacado el "fracaso" de la estrategia de "mandar a los ministros como paracaidistas", como ocurrió con Pilar Alegría. En Castilla y León se apostó por un candidato de la tierra, lo que ha podido influir en sus resultados. Aun así, la jornada deja una reflexión profunda para este espacio político, con la desaparición de toda fuerza a su izquierda, un hecho que no ocurría desde 2007.

Requeijo ha sido tajante al respecto: "Quien quiera captar el mensaje, que lo capte, pero si estamos en una lógica de política de bloques, desde luego que al Partido Socialista, por mucho que engulla todo lo que hay a su izquierda, no le daría".

Este fortalecimiento del bipartidismo, con 63 de los 82 escaños para PP y PSOE, ha perjudicado a fuerzas como Soria Ya, que pierde dos de sus tres procuradores.

LAYA



Un bipartidismo reforzado

En este sentido, el periodista Antonio San José ha coincidido en que "el bipartidismo sale reforzado, desaparece la extrema izquierda, se estancan los regionalistas y se debilita Vox". Aunque el PSOE de Carlos Martínez ha subido hasta el 30,81 % del voto, el resultado se percibe como insuficiente.

La periodista Ana Martín lo ha resumido así: "Por mucho que el PSOE venda una remontada, las expectativas eran muy altas y tan solo han tenido una leve recuperación".

Por mucho que el PSOE venda una remontada, las expectativas eran muy altas y tan solo han tenido una leve recuperación"

Finalmente, Requeijo ha constatado la "rareza", incluso en términos europeos, que supone que un partido lleve gobernando una comunidad durante casi 40 años. Este hito, que no han logrado otros partidos hegemónicos en sus respectivos territorios, es otro de los motivos de celebración para el Partido Popular en esta dulce noche electoral.

vUELVE A VER EL ESPECIAL ELECCIONES CYL EN COPE

COPE ha analizado en directo todos los resultados y las claves de las elecciones de Castilla y León en el programa ‘Especial Elecciones Castilla y León’. Puedes volver a ver el especial completo en el vídeo de YouTube disponible a continuación.