UPL se consolida como tercera fuerza en León pero El Bierzo frena su avance

UPL ha consolidado sus grandes resultados de hace cuatro años al mantener sus tres procuradores en la provincia de León. A pesar de celebrar la solidez de su posición, la formación ha admitido no haber cumplido su meta principal: "no vamos a alcanzar el objetivo que nos habíamos planteado en un principio, de obtener ese 5 por 100 y de obtener el cuarto procurador".

El Bierzo, la asignatura pendiente

El principal escollo para el crecimiento de la formación leonesista ha sido, una vez más, la comarca de El Bierzo. "El Bierzo nos ha vuelto a dañar los resultados", ha lamentado el representante de UPL, quien ha señalado que, a pesar de una leve mejora en la zona, no han sido "capaces de llegar con un mensaje". Según su análisis, "El Bierzo ha sido muy socialista, y eso a nosotros nos ha lastrado" a la hora de alcanzar un mejor resultado provincial.

El Bierzo nos ha vuelto a dañar los resultados"

Desde la autocrítica, el partido ha reconocido la necesidad de analizar los resultados. "Cuando un partido no llega al objetivo pretendido, pues, tiene que valorar y tiene que pensar exactamente en qué cosas se pueden mejorar", ha afirmado su portavoz. El foco se pondrá en "volver a redefinir esas cuestiones" y encontrar la "forma de convencer a los bercianos de que el proyecto de la UPL es un proyecto bueno y es un proyecto útil para ellos".

Posición sólida frente a otros partidos

Pese a no lograr el avance esperado, UPL se reivindica como la única de las "fuerzas regionalistas" que se ha mantenido frente al Partido Popular y al Partido Socialista. "Estamos en una posición fantástica y ideal", ha asegurado el líder leonesista, destacando que la UPL "vuelve a estar prácticamente en todo León y todo el Alfoz muy fuerte", llegando a ganar "en muchos de los ayuntamientos".

Estamos en una posición fantástica y ideal"

Respecto a los resultados en Zamora y Salamanca, el portavoz no ha ofrecido datos concretos, aunque ha adelantado una "pequeña victoria" que consideran "muy importante": la formación va a "ganar también en algún ayuntamiento de Salamanca". Este hecho se interpreta como un paso para "hacer pedagogía para que la gente entienda que somos un proyecto útil".