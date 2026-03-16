Pilar García de la Granja: "El Partido Popular sigue teniendo en Castilla y León su granero de votos"

El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León con 33 escaños, tres más que en la anterior legislatura, y el 35,45 % de los sufragios. Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones y candidato del PP, refuerza así su liderazgo en una comunidad que se consolida como el talismán del partido, donde ha gobernado durante cuatro décadas y se prepara para hacerlo cuatro años más.

LAYA El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, interviene tras el seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en el Hotel Alameda Palace, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España).

La comunicadora Pilar García de la Granja ha analizado la victoria de Mañueco tras el 'Especial Elecciones CyL' de COPE, destacando que Castilla y León sigue siendo el 'granero de votos' del Partido Popular.

Según su análisis, con un incremento del 7 % en la participación, el 60 % de los votos ha ido "a la derecha, a centroderecha o a la extrema derecha, al Partido Popular, más VOX".

El auge del bipartidismo y el freno a Vox

En la otra cara de la moneda, el bloque de la izquierda no ha llegado al 40 % de los votos. Aunque el PSOE de Carlos Martínez ha subido hasta el 30,81 % y suma 30 escaños, su crecimiento ha sido limitado.

La periodista Ana Martín apunta que "por mucho que el PSOE venda una remontada, las expectativas eran muy altas y tan solo han tenido una leve recuperación". Este resultado se explica, en parte, por la "debacle de la extrema izquierda", como la califica García de la Granja, ya que formaciones como En Común y Podemos-Alianza Verde no han obtenido representación parlamentaria.

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Por su parte, Vox, con Carlos Pollán a la cabeza, ha aumentado sus apoyos hasta superar los 230.000 votos (18,90 %), pero este crecimiento se ha traducido en solo un procurador más. A pesar del aumento en votos, el resultado ha quedado por debajo de las expectativas y es "insuficiente para ser decisivo" de la manera que aspiraban, quedándose lejos del 20 % que algunas encuestas pronosticaban. De hecho, Mañueco ha celebrado no solo la victoria, sino el "haber sido capaz de frenar el crecimiento de VOX".

Un nuevo escenario de pactos

El nuevo mapa político refuerza a los dos grandes partidos, que juntos suman 63 de los 82 escaños de las Cortes de Castilla y León. El periodista Antonio San José resumía el escenario en el 'Especial Elecciones CyL' de COPE: "El bipartidismo sale reforzado, desaparece la extrema izquierda, se estancan los regionalistas y se debilita Vox". Este fortalecimiento ha perjudicado a otras fuerzas como Soria Ya, que pierde dos de sus tres procuradores, y Ciudadanos, que desaparece del arco parlamentario.

00:00 Volumen Descargar Especial Elecciones Castilla y León Antonio San José, periodista, en el Especial Elecciones Castilla y León

Con este panorama, y por undécima vez consecutiva, el Partido Popular se prepara para gobernar, aunque necesitará un pacto. Mañueco afronta la negociación con firmeza, exigiendo un acuerdo estable para la legislatura.

Como señala Pilar García de la Granja, "Cabe pensar que Partido Popular y VOX se sentarán a a negociar cómo van a ser sus gobiernos a partir de ahora, teniendo en el punto de mira las elecciones en Andalucía".

VUELVE A VER EL 'ESPECIAL ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN'

Si quieres revivir todo el análisis y las claves de la jornada electoral, puedes volver a ver el programa completo ‘Especial Elecciones Castilla y León’ de COPE en el vídeo de YouTube que encontrarás a continuación.