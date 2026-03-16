En la provincia de Ávila todo sigue igual tras el 15-M: 3 PP, 2 PSOE, 1 VOX y 1 XAV

El PP gana las elecciones, sube en numero de votos (28.684) y mantiene sus 3 procuradores, el PSOE se mantiene en votos y aguanta sus 2 procuradores, VOX sube ligeramente en votos pero se mantiene con 1 representante y Por Ávila baja en votos pero aguanta su procurador y volverá a tener representación en Las Cortes de Castilla y León.

Desde el PP han valorado muy positivamente esta nueva victoria en la provincia, el subir un 2,12% en numero de votos, ganar en 190 municipios, sobre todo han destacado notablemente su victoria en Ávila capital-

Es más, Carlos García, presidente del PP de Ávila, ha asegurado que ya están preparados para en las próximas elecciones municipales arrebatar la alcaldía de la ciudad a Por Avila. (Escuchar audio)

La candidata, y ya procuradora, Cristina Sanchidrían ha estado acompañada por todos los miembros de la candidatura y ha prometido ir a las Cortes a seguir trabajando como ha trabajado en la campaña electoral:

00:00 Volumen Descargar Foto: COPE Ávila Cristina Sanchidrian, PP de Ávila

psoe de ávila

En el PSOE de Ávila, que ha obtenido dos representantes, manteniendo su numero de votos (19.424) (+0,27%) y han asegurado que “esperaban mejor resultado” porque los ciudadanos les habían trasladado mucho malestar durante la campaña y creían que se iba a traducir en un mayor castigo a Mañueco.

Lo único positivo, han dicho, que han conseguido frenar el ascenso de VOX.

El diputado nacional del PSOE de Ávila, Manuel Arribas, ha sido el director de campaña:

00:00 Volumen Descargar Foto: COPE Ávila Manuel Arribas, PSOE de Ávila

Eso si, la numero uno de la lista, María del Carmen Iglesias, ha pasado la noche electoral en Arenas de San Pedro y no ha subido a la sede provincial de Ávila.

vox avila

Vox por su parte ha sido la tercera fuerza política en la provincia con 15.352 votos, es decir ha subido un 1,92%, pero no obtiene el ansiado segundo procurador y aporta tan solo 1 representante al proyecto de Carlos Pollán.

En esta noche electoral desde VOX Ávila no han realizado declaraciones porque el ya procurador José Antonio Palomo ha estado en Valladolid siguiendo los resultados con el candidato a la presidencia, Carlos Pollán.

por avila

En Por Ávila logran 11.163 votos, es decir bajan 2,66 puntos, aunque han logrado mantener por tercera legislatura a Pedro Pascual en Las Cortes de Castilla y León.

Satisfacción en Por Ávila por haber podido mantener a su procurador, Pedro Pascual, en las Cortes autonómicas en medio de unas elecciones que consideran “se han desarrollado en clave nacional”. Cuatro años más “dando guerra”, ha dicho Pascual, “llevando la voz de Ávila a Castilla y León con más ganas que nunca”.

00:00 Volumen Descargar Foto: COPE Ávila Pedro Pascual, Por Ávila

Por Ávila considera que ha pasado este examen electoral “con nota” manteniéndose en unas cortes de Castilla y León que en la próxima legislatura pasará de ocho a seis formaciones.

Pese a mantener a su procurador en Cortes, los votos de Por Ávila han bajado 2,66 puntos en la provincia de Ávila y 5,28 puntos en Ávila capital, donde el Partido Popular habría subido en 5,47 puntos. No ha querido dar importancia a estos resultados el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha los ha calificado de “insignificantes”, aseverando que no se pueden extrapolar a unas municipales.