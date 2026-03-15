Soria ¡Ya! pierde su liderazgo en la provincia y Ceña culpa a la "polarización" de los grandes partidos

Soria ¡Ya! ha sufrido un duro varapalo en las elecciones de Castilla y León, pasando de ser la fuerza más votada en la provincia en 2022 a perder dos de sus tres procuradores en las Cortes. El cabeza de lista, Ángel Ceña, que será el único representante de la formación, ha comparecido para analizar unos resultados que achaca a factores externos y no a un rechazo del proyecto sorianista. La formación ha perdido más de 22 puntos porcentuales de apoyo con respecto a los anteriores comicios autonómicos.

Ángel Ceña, candidato de Soria ¡YA! a la presidencia de Castilla y León De Cerca Escuchar

La polarización y la falta de voto territorial

Según Ceña, los resultados no se explican si se piensa en clave provincial. Apuntó directamente a la “polarización de las elecciones”, avivada por los líderes nacionales de los grandes partidos, que visitaron la provincia en varias ocasiones durante la campaña.

“No se ha votado en clave territorial porque si no, no se explica este resultado”, sentenció durante su comparecencia en la sede de la formación.

No se ha votado en clave territorial porque sino no se explica este resultado" Ángel Ceña Cabeza de lista de Soria ¡Ya!

En su autocrítica, Ceña reconoció que el proyecto político de Soria Ya no está lo “suficientemente fuerte” como para competir con los recursos y la fuerza de los grandes partidos. Admitió que se enfrentaban a un reto “muy grande” contra maquinarias políticas con una larga experiencia que “utilizan”. También valoró que la candidatura del alcalde de la ciudad por el PSOE no ha sido “determinante” en el resultado.

Concha Ortega Angel Ceña, candidato por Soria Ya valora los resultados de las elecciones

Un futuro de análisis y lucha

Pese a las “caras largas” y la “decepción” en la sede del partido, el mensaje es de perseverancia. Ceña se ha comprometido a analizar “sosegadamente” y “despacio” los resultados para entender “en qué hemos fallado”. El objetivo, ha dicho, es que el proyecto sorianista “continúe creciendo”. “Seguiremos en la lucha y en el camino”, afirmó con rotundidad.

El líder de Soria Ya garantizó que, incluso con una sola voz en las Cortes, ofrecerán el “mejor trabajo posible” por la provincia. Subrayó que Soria Ya seguirá luchando por Soria, en contraposición con los grandes partidos que, según sugirió, se guían por lo que dicta “Madrid o Valladolid”.

Ceña también rechazó de plano disolver el partido para volver a operar solo como plataforma. “Seguiremos trabajando como hasta ahora o más”, concluyó.

Un escenario "complejo" en Castilla y León

Respecto al resultado global de Castilla y León, Ceña lo calificó de “preocupante”. Remarcó que solo Vox puede conformar gobierno con el PP y advirtió de un escenario político “complejo”. A la vista de lo que ocurre en Extremadura y Aragón, no descartó la posibilidad de una repetición electoral.