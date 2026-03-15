Ángel Expósito: "PP y Vox deberían darse cuenta de que están jugando con fuego y gobernar allí donde sumen"

El director y presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha realizado un contundente análisis de los resultados de las elecciones en Castilla y León durante el programa especial de COPE conducido por Jorge Bustos.

Expósito ha comenzado su intervención señalando que los sondeos "no han dado ni una", especialmente en sus predicciones sobre Vox, y ha resumido la noche electoral en tres claves principales que dibujan un nuevo panorama político.

El PP, un ganador indiscutible

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La primera clave para Expósito es clara: "El ganador indiscutible es el PP". Ha insistido en que no se debe olvidar que la formación popular ha sido la vencedora, a pesar del ruido mediático.

Como segunda clave, el director de 'La Linterna' ha destacado que "el PSOE sube, sin duda", pero ha matizado que este ascenso se produce a costa de Sumar, Podemos e Izquierda Unida.

Además, Ángel Expósito ha enviado un mensaje directo a la formación de Santiago Abascal. En su opinión, "Vox debería bajar un poquito los humos" tras los resultados. El analista se ha preguntado de forma retórica sobre los próximos pasos del partido: "¿Y ahora qué? ¿Van a seguir así de bravos?".

La "guinda" del análisis de Expósito ha sido para Yolanda Díaz. El comunicador ha calificado como "maravilloso" el hecho de que "la ultraizquierda desaparece" al ser "comida por el PSOE", mientras la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar "está hoy en los Oscar de Hollywood". Esta situación, en su opinión, demuestra la desconexión de la líder de Sumar con la realidad política de su espacio.

La ultraizquierda desaparece, se lo ha comido el PSOE, pero es que Yolanda Díaz está hoy en los Oscar de Hollywood" Ángel Expósito Director y presentador de 'La Linterna'

El futuro de los pactos y la carrera por Andalucía

Como conclusión final, Expósito ha lanzado una seria advertencia: "Tanto PP como VOX deberían darse cuenta de que están jugando con fuego y gobernar allí donde sumen". Además, ha recordado que para Alberto Núñez Feijóo esta es una victoria que "suma y sigue, 3 de 3", y ha puesto el foco en el futuro inmediato: "A partir de mañana empieza la carrera por Andalucía", que prevé "mucho más interesante en clave nacional".

COPE Programa especial Elecciones CYL 2026

El programa especial, realizado desde el Hotel Boutique Gareus de Valladolid, ha estado liderado por Jorge Bustos, quien ha vaticinado que este resultado supone "un nuevo clavo en el ataúd político del sanchismo".

Durante la jornada electoral, al tiempo que avanzaba el escrutinio, en COPE también hemos recogido la opinión de los ciudadanos, como la de una joven de 21 años, quien ha destacado que en su entorno Vox "lo está petando" como rechazo a que la izquierda, en sus palabras, "pacta con gente que odia a España".