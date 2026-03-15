Ana Martín, periodista: "Por mucho que el PSOE venda una remontada, las expectativas eran muy altas y tan solo han tenido una leve recuperación"

"Vox pilló de imprevisto al PP en las autonómicas de 2022, pero esta vez los populares tenían claro que no iban a caer 2 veces en el mismo error", así ha analizado la periodista Ana Martín los resultados de las elecciones en Castilla y León durante el programa especial de COPE conducido por Jorge Bustos.

Según Martín, el Partido Popular ha sabido aprender de sus errores para frenar a Vox, mientras que el Partido Socialista experimenta una leve recuperación a costa de la extrema izquierda, pero lejos de las altas expectativas que se habían marcado.

El PP aprende del error de 2022

Para la analista, la situación actual es muy diferente a la de hace dos años. Según ha explicado, Vox pilló de imprevisto al Partido Popular en las elecciones autonómicas de 2022, pero en esta ocasión los populares estaban preparados. El PP, al que describe como el partido nuclear en Castilla y León, ha demostrado su fuerza.

La clave, según Martín, ha sido la estructura del partido. El PP cuenta con una enorme capilaridad y muchísimos alcaldes, lo que le ha otorgado un gran poder de movilización. Este factor, ha señalado, "es lo que le ha salvado para frenar las expectativas de voto de VOX". Por ello, ha concluido que hay que reconocer el logro a Alfonso Fernández Mañueco, ya que "es más mérito del Partido Popular que demérito de VOX".

Es más mérito del Partido Popular que de Vox" Ana Martín Periodista y colaboradora de 'Herrera en COPE'

La 'leve recuperación' socialista

En cuanto al Partido Socialista, Ana Martín ha descartado que se trate de una remontada. En su lugar, lo ha calificado como una leve recuperación que se asienta fundamentalmente en el hundimiento de la extrema izquierda.

Aunque el candidato socialista, Carlos Martínez, "ha sido profeta en su tierra", con buenos resultados en Soria, Martín cree que el resultado global no cumple con lo esperado por el partido. "Las urnas han pinchado el globo del Partido Socialista", ha sentenciado, recordando que en los últimos días de campaña aspiraban a ser la fuerza más votada, algo que "nunca fue verdad".

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El desbloqueo autonómico, inminente

La periodista también ha abordado el futuro de los pactos en otras comunidades. En su opinión, el desbloqueo de los gobiernos de Extremadura y Aragón se producirá independientemente del resultado de Vox. "VOX ha sido demasiado claro, de hecho, que estaba esperando a que pasaran estas elecciones de Castilla y León para abrir esa lata", ha afirmado.

Vox estaba esperando a que pasaran estas elecciones para abrir esa lata" Ana Martín Periodista y colaboradora de 'Herrera en COPE'

Martín ha recordado que en Extremadura la cuenta atrás ya ha comenzado, con una fecha límite hasta el 4 de mayo tras la investidura fallida de María Guardiola. Se ha mostrado convencida de que los gobiernos de la derecha se cerrarán antes de las elecciones andaluzas, aunque queda por ver, según ha dicho, en qué medida querrá participar Vox, algo que deberá aclarar Santiago Abascal.

El análisis de Martín se ha producido en el marco del programa especial de COPE desde el Hotel Boutique Gareus de Valladolid, donde el comunicador Jorge Bustos también ha ofrecido su visión, calificando a Carlos Martínez como "el menos sanchista" de los candidatos y vaticinando que el resultado supondrá "un nuevo clavo en el ataúd político del sanchismo".

El programa también ha contado con las voces de varios ciudadanos, quienes han señalado que la campaña ha estado más centrada en el tono que en problemas como la educación, la sanidad y la vivienda.

Una de las asistentes, una joven de 21 años, ha destacado que en su entorno Vox es el partido que "lo está petando" como rechazo a que la izquierda, según sus palabras, "pacta con gente que odia a España" y por "el tema de la mujer, con gente que quiere soltar a los violadores a la calle".