El secreto mejor guardado para hacer una barbacoa y conseguir una cena perfecta

Durante estos días de veranos, muchas personas están celebrando esas barbacoas durante los fines de semana con amigos que comienzan pasado el mediodía y que se alargan hasta altas horas de la noche. Por eso, aquellas personas que disponen de un jardín para pasar este verano tan atípico se entretiene con su carbón y con sus carnes preferidas para ir perfilando su toque de chef . Pero existen varios detalles que pueden establecer el punto diferenciador entre una buena barbacoa y una que no esté tan bien. A continuación repasamos los mejores trucos.

El carbón, uno de los principales secretos

Pero una buena barbacoa no solo significa encender el carbón y poner la carne encima de las brasas. Existe un verdadero ritual que hay que seguir para conseguir la mejor temperatura y aspecto de los alimentos . El carbón es clave para empezar hacer una buena barbacoa. Uno de los principales trucos es conseguir el carbón tenga la temperatura adecuada. Más calor no significa más rapidez ni tampoco mejor sabor. Es necesario que tenga su punto adecuado y para ello necesitamos que no esté completamente rojo. Por eso el punto medio permitirá que la carne se pueda hacer de forma equilibrada sin llegar a quemarse.

Son muchas las barbacoas que a partir de la primavera llegan a los jardines de nuestro país , y también son muchas las familias y grupos de amigos que se juntan alrededor de unas buenas brasas. Por todo nuestro país existen verdaderas obras de arte que más que barbacoas parecen castillos dedicados a la gastronomía, pero una construcción demasiado grande puede provocar muchos problemas si el número de invitados es pequeño, ya que el calor de la carbón se concentrará mucho menos y corremos el riesgo de que los alimentos se puedan quedar fríos a la primera de cambio.

Otro de los principales errores que no puedes realizar en ningún caso es usar la misma tabla para todos los alimentos. A veces, por no manchar y aprovechar los utensilios lo máximo posible, utilizamos la misma tabla para los alimentos crudos y también los asados . Este hecho puede provocar una contaminación de los alimentos que pueden alterar sus sabores y también la presencia final que va a tener en la mesa. Nos puede dejar muy mal con nuestros invitados y por eso es más que recomendable que se utilicen dos tablas diferentes.

No olvides seguir estos pasos para hacer la mejor barbacoa

Estos son los tres errores más comunes y que muchas veces se nos pasan por alto a la hora de hacer una buena barbacoa. Por eso, si tienes pensado entretenerte esta temporada de verano con tu familia en el jardín de tu casa tenlos muy en cuenta. Por otro lado, si tienes planeado adquirir una barbacoa portátil o de obra en las próximas semanas recuerda que el tamaño es muy importante y que es mejor hacer la carne en dos o tres tandas que comprar una barbacoa de grandes dimensiones, sobre todo si el número de invitados que vas a tener de media en cada comida es pequeño.

Es el momento de que te lances a por la mejor carne al supermercado y comiences a cocinar poniendo en práctica todos los trucos que te hemos dado en este artículo. Puede que te conviertas en el mejor anfitrión gracias a tu técnica a la hora de hacer una buena barbacoa.

Te interesa

El imperdonable error que cometes al freír pescado y destroza tus comidas