Muere un 'streamer' español al consumir drogas en directo mientras sus espectadores pagan por verlo

La primera muerte conocida en España de un 'streamer' en directo ha sacudido las redes. Tal y como ha analizado el colaborador de la sección de tecnología de 'Herrera en COPE', Jorge Morla, Sergio Jiménez, de 37 años y conocido como SS Sancho Panza, falleció en Nochevieja tras consumir grandes cantidades de cocaína y alcohol durante una retransmisión privada. Este suceso pone de manifiesto un peligroso modelo de negocio que crece en los márgenes de internet.

Un espectáculo de pago

El fallecimiento de Jiménez no ocurrió en una plataforma convencional como Twitch o YouTube. Sucedió durante una videollamada privada a través de Google Meet, a la que los espectadores accedían tras pagar una entrada de entre 5 y 40 euros. En estos encuentros, un grupo reducido de no más de diez personas observaba y animaba al 'streamer' a "destruirse en tiempo real", ofreciéndole propinas a cambio de que consumiera más sustancias.

El 'modelo Simón Pérez'

Este fenómeno está directamente vinculado al 'influencer' Simón Pérez, quien se hizo conocido hace meses por consumir drogas en directo y realizar retos degradantes. El propio Pérez, según explicó Morla en el programa de Alberto Herrera, fue quien dio visibilidad a Sergio Jiménez. Cuando las grandes plataformas como Twitch, Kick o TikTok comenzaron a expulsarlos, ambos buscaron refugio en estos canales privados.

Esta migración a espacios sin control es un factor clave. Como señaló Morla, estos creadores de contenido "trasladan el contenido duro a grupos privados de Telegram o videollamadas cerradas porque allí no hay moderación ni normas claras". A diferencia de las plataformas mayoritarias, donde existe un botón de denunciar, estos entornos operan como una "jungla" sin reglas.

La víctima y los espectadores

El perfil de Sergio Jiménez encajaba en lo que se podría considerar "la víctima perfecta", según amigos y conocidos citados en diversos artículos. Era una persona con problemas de salud mental, en tratamiento psiquiátrico y con una gran necesidad de dinero. Durante la retransmisión fatal, que duró unas tres horas, habría consumido 6 gramos de cocaína y una botella de whisky.

En estas plataformas no hay un botón de denunciar, es literalmente una jungla" Jorge Morla Colaborador de Herrera en COPE

La participación del público abre un debate sobre su responsabilidad penal, y algunos juristas ya apuntan a un posible delito de inducción al suicidio. Los espectadores no solo observaban, sino que ejercían una presión en tiempo real para que continuara. Se trata, en palabras de Morla, de un "incentivo perverso", donde "cuanto peor estás, más pagan, y cuanto más te humillas o más te destruyes, más atención recibes".

La reacción de las plataformas ha sido tardía. TikTok ha decidido cerrar la cuenta de Simón Pérez solo después de la muerte de Jiménez, a pesar de que el propio 'influencer' ha reconocido su adicción. Este movimiento tardío evidencia cómo "el sistema siempre va por detrás", cerrando una puerta mientras el contenido se filtra por otra rendija.

Tras analizar el suceso, Jorge Morla también compartió sus predicciones sobre otros peligros digitales para este año, destacando el auge de la desinformación y el "fango digital" ('digital slop'). Se refirió a un estudio de la plataforma CapWing que señala a España como el país con más suscriptores a canales de vídeos de baja calidad generados con inteligencia artificial en plataformas como YouTube, con cerca de 20 millones.

Según el informe, el 21% de los vídeos recomendados en las grandes plataformas ya están generados con esta tecnología. Esto demuestra que los propios algoritmos "fomentan este tipo de contenido, pues básicamente porque engancha", concluyó Morla, alertando sobre la creciente dificultad para distinguir la verdad en el ecosistema digital.