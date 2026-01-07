Angelines (73): "Quiero enamorarme. Busco un hombre que tenga de 65 a 70 años. Llevo 9 años viuda, lo pasé muy mal y mi hijo no me deja instalarme una app de citas"

La sección 'La Hora de los Fósforos' del programa 'Herrera en COPE' ha sido el escenario de una emotiva petición. Durante un especial sobre los propósitos de Año Nuevo, una oyente llamada Angelines ha compartido su anhelo más personal: volver a enamorarse tras nueve años viuda. Su historia ha captado la atención del presentador, Alberto Herrera, y de toda la audiencia.

Angelines ha explicado sus dificultades en el terreno sentimental con una frase que resume su situación: "los que me gustan, están casados", mientras que los que se interesan por ella no le atraen. Además, ha contado que su hijo de 45 años le ha desaconsejado usar aplicaciones de citas por los posibles peligros, a lo que ella añade con resignación que "a venir a llamar al timbre a tu casa, no van a venir".

El retrato del candidato ideal

Animada por el presentador, Angelines se ha lanzado a describir a su hombre ideal. "Ya me encantaría enamorarme", ha confesado. Busca un hombre de entre 65 y 70 años, que sea "alto" y esté en forma para poder pasear. Como preferencia, ha añadido que "si es con pelo, mejor". La oyente ha especificado que reside en Zaragoza, abriendo la puerta a posibles candidatos.

Alamy Stock Photo Dos ancianos agarrados de la mano

Un pretendiente inesperado en directo

La sorpresa no ha tardado en llegar. Otro oyente, Alberto, ha llamado al programa postulándose como pretendiente. Con 69 años y desde la Región de Murcia, cumplía varios requisitos, incluido el de tener pelo. "Hay pelo", ha confirmado. Sin embargo, el aspirante ha reconocido no cumplir con una de las principales expectativas: la altura. "Aproximadamente, 1,60", ha admitido, provocando las risas en el estudio.

A pesar del detalle de la estatura, Alberto Herrera ha prometido pasarle el perfil a Angelines. Este pretendiente, además, ha compartido su propio propósito: estudiar la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en la UCAM, un reto personal después de que problemas médicos le dejaran una discapacidad visual del 75%.

Historias de superación y nuevos retos

La historia de Angelines ha estado acompañada de otros testimonios. Juan Carlos, un mecánico y reservista voluntario de 55 años, ha explicado que su meta para este año es activarse como militar durante cuatro meses. Ha relatado que echa de menos esa faceta de su vida y que, al volver al cuartel, se siente como si tuviera 20 años de nuevo.

También ha participado David, un informático de 30 años que actualmente trabaja en Burgos. Su gran objetivo es aprobar la oposición para una plaza del Estado y poder así regresar a su casa en Cuenca. El examen, ha comentado, es a finales de mayo y espera que la menor competencia por la temática le facilite conseguir su plaza.