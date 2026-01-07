El INE confirma cuál es el sueldo más frecuente en España en 2026 y la diferencia con el SMI es reveladora

El Ministerio de Trabajo ha convocado este miércoles a los sindicatos y empresarios para negociar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Actualmente fijado en 1.184 euros, este sueldo lo perciben directamente unos dos millones y medio de personas, aunque sus variaciones impactan en todo el mercado laboral.

Según ha explicado la periodista económica de COPE, Marta Ruiz, en el programa 'Herrera en COPE' conducido por Jorge Bustos, el acuerdo no parece fácil. La propuesta de Trabajo, en línea con el comité de expertos, plantea una subida de entre el 3,1% y el 4,4%, lo que situaría el nuevo SMI entre los 1.221 y los 1.240 euros mensuales. Esta medida, ha añadido, se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Los puntos de la discordia

Las posturas de los agentes sociales están muy alejadas. Como ha detallado Ruiz, los sindicatos aspiran a un incremento del 7,5%, mientras que la patronal se mantiene en un 1,5%. A esta brecha se suma la fricción interna en el Gobierno entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero sobre si el SMI debe tributar o no en el IRPF.

Sin embargo, el principal escollo para los empresarios es la intención del Ministerio de Trabajo de que los pluses y complementos salariales, como la antigüedad o la nocturnidad, dejen de computar para el cálculo del salario mínimo. La patronal "rechaza completamente" esta idea, ya que supondría "aumentar todavía más esos costes laborales que ya vienen soportando", ha señalado la periodista.

Un alza del 60% en seis años

Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, el SMI ha pasado de 735 euros a los 1.184 euros actuales, lo que representa un incremento del 60% en apenas seis años. Marta Ruiz ha reconocido que, en principio, "es buena noticia" para los colectivos más vulnerables, dado el aumento del coste de la vida. No obstante, ha introducido la visión de economistas como Miguel Ángel García, que alertan sobre algunas consecuencias.

García ha recordado que el salario mínimo actual "ya supera el 60% de los salarios medios en varias comunidades autónomas", lo que podría explicar la caída de afiliación en sectores como el agrario o el de los empleados de hogar. Este hecho abre el debate, según ha comentado Jorge Bustos, sobre la posibilidad de establecer un SMI diferenciado por territorios.

El salario mínimo interprofesional actual ya supera el 60% de los salarios medios en varias comunidades autónomas" Miguel Ángel García Economista

El economista también ha aportado una segunda clave: cuando sube el SMI, el coste laboral para la empresa se incrementa no solo por el salario, sino por un 30% adicional en cotizaciones. "Si la empresa no consigue aumentar la productividad en la misma proporción, pues lo que hace es trasladar esta subida a una menor elevación del resto de los salarios", ha explicado García.

El SMI, el nuevo 'salario frecuente'

La consecuencia directa de este fenómeno es que el salario mínimo se está convirtiendo en el más habitual en el país. Marta Ruiz ha sido tajante al afirmar que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), "el salario mínimo ya es el sueldo más frecuente en nuestro país", un dato que también ha sido destacado recientemente por la AIReF.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha concluido que, aunque estas subidas no han destruido empleo, sí "han lastrado el ritmo de creación de empleo". El organismo calcula que solo en 2023 se dejaron de crear hasta 85.000 puestos de trabajo por este motivo, lo que evidencia un efecto de contención en el mercado laboral.

La principal preocupación, como ha resumido el director de 'Herrera en COPE', es el panorama que dibujan estos datos. "Es muy malo que el salario mínimo empiece a convertirse en el salario medio de la gente en este país. Eso es lo preocupante", ha concluido Jorge Bustos.