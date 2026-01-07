Dani Llimós, educador canino: "El 80% de la gente malinterpreta a su mascota, para entenderle sólo tienes que pensar como si fueras un perro"

El educador canino Dani Llimós, conocido por haber trabajado con las mascotas de estrellas del fútbol como Leo Messi, Pedri o Neymar, ha afirmado en el programa Herrera en COPE que "el 80 % de la gente se confunde" a la hora de "entender al perro". Durante su intervención en la sección 'A Ciegas', con Alberto Herrera y María José Navarro, el experto ha señalado que el principal error es la tendencia a humanizar a los animales, lo que deriva en problemas de comportamiento y, en muchos casos, en el abandono.

El 80% de la gente se confunde en entender a su perro, hay que pensar como lo haría el animal" Dani Llimós Educador canino

El abandono, una cifra alarmante

Uno de los datos más preocupantes que se han comentado en el programa es la alta tasa de abandono. Según ha apuntado María José Navarro, cada año llegan a las protectoras "280.000 perros y gatos", y aproximadamente el "30 % de los que son regalados en Navidad" son abandonados cuando dejan de ser una novedad. Llimós ha confirmado que, aunque percibe una mayor concienciación, "el abandono se sigue produciendo cada día" y todavía queda "muchísimo" por hacer.

La clave: "Pensar en perro"

Para Llimós, la solución es más sencilla de lo que parece: "pensar en perro, no en humano". El educador ha insistido en que "la gente últimamente está humanizando muchísimo a los perros, y es un gran error". Según él, los perros son seguidores y necesitan un liderazgo claro, una comunicación basada en la seguridad, similar a "cuando le das la mano a alguien y te da la mano con seguridad". Por ello, su trabajo no se centra tanto en los animales, sino en "educar al propietario o al tutor".

Escúchalo en Podcast Educar a un perro, por María José Navarro | A Ciegas en Herrera en COPE A ciegas Escuchar

Tener un animal, ha añadido, no es "una obligación, es un compromiso". Antes de adoptar, ha recomendado ser consciente de la responsabilidad que implica, incluyendo gastos de veterinario, alimentación o residencias caninas durante las vacaciones. "Si tú quieres ser el tutor de un perro para darle una buena vida, te tienes que responsabilizar de todo lo que viene", ha recalcado Llimós.

El educador de las estrellas del Barça

Con 30 años de experiencia, Dani Llimós ha ayudado a numerosos jugadores del Fútbol Club Barcelona a gestionar la vida con sus mascotas. Ha destacado el caso de "Fermín y la familia de Pedri", quienes "han interpretado superbién" el concepto de cómo tratar a sus perros. También ha compartido una anécdota sobre el perro de Leo Messi, un dogo de Burdeos de 55 kilos al que tuvo que poner a dieta. "Hacían asados y, por desconocimiento, le daban carne cocinada", ha explicado. El cambio a un pienso light hizo que el animal se pusiera "superfuerte".

Alamy Stock Photo Un hombre pasea por su perro por la playa

Finalmente, el experto ha lamentado la desinformación que circula en internet, sobre todo por parte de "influencers que no tienen ni idea", y ha defendido que existen piensos de alta calidad. "En España tenemos un problema: todos sabemos de coches, de fútbol y de perros", ha bromeado, concluyendo con una recomendación clara: acudir siempre a profesionales para recibir el asesoramiento adecuado.