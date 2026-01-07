La hemeroteca que se le vuelve en contra a Zapatero y el pasado de Delcy Rodríguez sacuden las redes sociales

En el programa 'Herrera en COPE', Jorge Bustos y María José Navarro han repasado en la sección 'Maneras de Vivir' algunos de los temas más comentados en redes sociales en este inicio de año, desde la política internacional hasta sorprendentes revelaciones del mundo del corazón.

Uno de los contenidos que más se ha movido es un vídeo antiguo en el que el expresidente Zapatero defendía la intervención de Estados Unidos para capturar a Bin Laden. En las imágenes, Zapatero afirmaba que "es bastante entendible que las circunstancias hayan llevado al resultado de la acción" y añadía que "es muy probable que el destino de Bin Laden sea un destino buscado por él mismo después de su sanguinaria trayectoria".

Las polémicas de Trump

Por otro lado, una reciente intervención de Donald Trump se ha calificado de "grotesca". En ella, el expresidente de EE. UU. criticaba a los manifestantes que protestaban en Nueva York: "¿De dónde ha salido esta gente? Son los más feos que he visto en la vida con esos sombreros, vaya pinta que tenían".

Trump también se mofaba del presidente francés, Emmanuel Macron, imitando una supuesta conversación: "Donald, trato hecho, me gustaría aumentar el precio de mis medicamentos recetados un 200 por 100 o lo que sea. Donald, por favor, población, te lo ruego". Además, el expresidente hizo bromas sobre los atletas trans.

La polémica también ha salpicado a Fran Rivera, quien se ha visto obligado a aclarar un vídeo en el que se dirigía a Trump. Rivera ha negado rotundamente estar incitando a una invasión de España: "Es muy serio que hayan cogido lo que yo he dicho para decirme que yo estoy incitando a que Estados Unidos invada a España, eso es de una mente completamente enrevesada".

Virales y confesiones inesperadas

En la sección también se ha advertido sobre la proliferación de vídeos creados con inteligencia artificial, como unas imágenes virales de una persona supuestamente detenida. En el vídeo, esta persona afirma: "Yo pensé que el dictador era Maduro, pero es Donald Trump quien nos tiene en estas jaulas". Los comunicadores han insistido en la necesidad de verificar la información a través de los medios de comunicación.

EFE Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una declaración este sábado, desde Palm Beach

Una de las revelaciones más fuertes ha llegado de la mano del actor Fernando Carrillo, conocido por la telenovela 'Abigail'. Carrillo, reconocido chavista, ha confesado haber mantenido una relación con Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela: "La conozco muy bien, fue mi pareja y y estoy seguro que la traición no vino por allí en la vida".

Delcy Rodríguez, jurando el cargo como nueva presidenta de Venezuela

El actor ha asegurado que fueron pareja sentimental durante tres años y no ha dudado en calificarla como "la mujer más inteligente". Carrillo fue más allá en su confesión, afirmando que "Hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida".

Apoyo con matices a Amaia Montero

Finalmente, se ha comentado el reciente comunicado de La Oreja de Van Gogh sobre su exvocalista, Amaia Montero. Aunque el texto busca ser un apoyo, incluye descripciones como "cabezota como ella sola" y con "un carácter más complicado que verle la sombra al viento", si bien destacan que tiene "un corazón gigante y de gominola".