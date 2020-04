El chef José Andrés, en El Partidazo de COPE: "En España necesitamos que los líderes den ejemplo"

A través de 'Chefs For Spain', la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés ha lanzado una iniciativa que consiste en preparar menús gratuitos a los más necesitados. "Llevamos más de 16 millones de comidas en estos años. Todos jugamos en el mismo equipo, dar de comer al necesitado. Mi mayor respeto y admiración a todas las personas que han hecho posible alimentar a necesitados", ha comentado el chef asturiano, en El Partidazo de COPE.



José Andrés ha comentado, en El Partidazo de COPE, ha valorado el trabajo de los voluntarios. "Sin ellos es imposible". "Todos ayudan como pueden. No nos preocupamos del dinero, nuestra misión es cubrir las necesidades de comer y beber. Es una emergencia humanitaria. Los cocineros nos hemos juntado para dar de comer a la gente".



Portada de la revista TIME en el mes de abril, ha afirmado que "fundé esta organización para que todos formaran parte". Y ha destacado el trabajo de sus padres, enfermeros, "ahora mismo, nuestros verdaderos héroes". "Ellos siempre hacían más de lo que podían. Se me quedó muy grabado, lo tuve bastante claro".





����‍�� @chefjoseandres, cocinero español, en @partidazocope



�� "Queremos cubrir las necesidades de mucha gente en Estados Unidos"



���� "Estamos a semanas de soñar con el día que abramos los restaurantes"



�� "Repartimos 40.000 comidas diarias en España"



�� #PartidazoCOPEpic.twitter.com/Sa8CQB9WoL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 27, 2020

El chef José Andrés ha destacado la reacción "inmediata" de la ONG World Central Kitchen ante la pandemia. "Seguimos estas cosas de cerca y nos activamos. Hicimos acopio de materiales de protección".



El de mieres ha lamentado la falta de liderazgo global. "La Organización Mundial de la Salud no lo ha hecho mal. Un líder político y un líder social es diferente. No significa que sea la persona correcta. Hay que dejar a los expertos que estén al pie del cañon. Que hablen del tema y dar un paso al lado. Los líderes no han dejado a los que sabían tomar las riendas de la crisis".



Sobre la crisis de la COVID-19 en España, el cocinero español ha dicho, en El Partidazo de COPE, que "necesitamos que los líderes den ejemplo". "Tienes que hacer exactamente lo mismo. Los liderazgos no tienen que ser con grandes discursos. Los líderes tienen que liderar en silencio para dar buen ejemplo".





����‍�� @chefjoseandres, cocinero español, en @partidazocope



���� "Hemos llegado a repartir 80.000 comidas en cinco días en varias islas"



�� "Todos entendemos que tenemos la misión de dar de comer al necesitado"



���� "Siento que cada uno está haciendo lo que puede"



�� #PartidazoCOPEpic.twitter.com/9Bc1rlMgtN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 27, 2020