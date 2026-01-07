La borrasca Francis tiene los días contados: la AEMET pone fecha al fin de las nevadas y la subida de las temperaturas

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' el pronóstico del tiempo para los próximos días. Esta información llega mientras provincias como Guadalajara continúan en aviso rojo por el temporal.

Según el experto, el frío intenso continuará el martes y el miércoles. Sin embargo, la situación cambiará radicalmente a mitad de semana. "A partir del jueves, subirán las temperaturas y, por tanto, también la cota de nieve", ha señalado Del Campo.

COPE Asturias Señal alertando de nevadas

Posible vuelta del frío y lluvias

A pesar de la mejoría, el portavoz de la AEMET advierte que podrían volver a bajar estas temperaturas de cara al fin de semana. En cuanto a las precipitaciones, se concentrarán en la segunda mitad de la semana sobre todo, en el extremo norte, aunque el viernes se podrán extender un poco más por el territorio.

Mientras llega esa mejoría meteorológica, los efectos del temporal de nieve que barre la península continúan afectando a un total de 40 carreteras durante la mañana de este miércoles. Existen tramos con cortes totales, clasificados en nivel negro, en ocho de estas vías, además de restricciones significativas en las carreteras nacionales N-621, N-625 y N-630, principalmente en las provincias de León y Asturias, y en la autovía A-6 a la altura de Astorga (León).

EFE Vista de la nieve caída en Madrid desde el mirador de Los Santos de la Humosa. La borrasca Francis deja este lunes un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y el centro

Según la información proporcionada por la Dirección General de Tráfico (DGT), en la provincia de Granada se encuentra intransitable la carretera A-395 en Sierra Nevada-Dílar, así como la A-4025 en el puerto de montaña. En Asturias, diversas carreteras como la AS-348, la CO-4 en la zona de Cuadonga/Covadonga, y la LN-8 también presentan cierres completos en varios de sus tramos.

La situación es igualmente complicada en Candelario (Salamanca), con el cierre de la DSA-191, y en Navarra, donde las vías NA-2011 y NA-2012, en las zonas de Pikatua e Irati respectivamente, permanecen cortadas al tráfico.

Carreteras nacionales afectadas

En cuanto a la red de carreteras nacionales, se ha activado el nivel rojo, que obliga al uso de cadenas y prohíbe el paso de autobuses y vehículos pesados, en la N-621 y la N-625 en la provincia de León. Por su parte, la N-630 presenta nivel amarillo entre Arbás del Puerto y Villamanín (León), lo que implica una limitación de velocidad a 60 km/h y restricciones para vehículos pesados. Esta misma carretera nacional también se ve afectada con nivel amarillo en el Puerto de Pajares (Asturias).

Entre las autovías y autopistas afectadas, la única con restricciones es la A-6 en el puerto de montaña de Astorga, que está con nivel amarillo.

Con prohibición de adelantar a vehículos pesados, pero sin restricciones a la circulación (nivel verde) están afectadas la AP-66 entre Caldas de Luna y Fresno del Camino (León); la A-6 entre La Portela de Valcarce y Noceda, y entre Noceda y La Portela de Valcarce (León y Lugo); y la A-52 entre Rionegro del Puente y A Canda (Zamora y Orense).