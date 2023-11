La receta definitiva para preparar paella que indigna a los valencianos: "Como lo hacía mi abuela"

Si pensamos en gastronomía española, uno de los primeros platos que se nos viene a la cabeza es la paella. Aunque la tradicional se prepara en la Comunidad Valenciana, es una receta extendida por todo el país y tiene multitud de variedades. Hace tan solo unas horas se ha hecho viral en redes sociales una variación un tanto peculiar. Es dulce y ha 'enfadado' a muchos valencianos, que aseguran que no se puede llamar paella a dicha combinación.

El youtuber 'Alexelcapo', que roza el millón de seguidores en X (anteriormente Twitter), ha compartido un vídeo procedente de TikTok en el que un joven preparar una 'paella' con chocolate. En primer lugar, le añade leche y arroz, lo pone a cocer a fuego lento y lo remueve para que no se pegue.

Cuando ya está hirviendo, añade unos cereales rellenos de chocolate de KitKat junto a unas barritas de chocolate de la misma marca. Por último, decora con algunas barritas y un poco de yogur en el centro.





Uno de los aspectos más llamativos del vídeo es que en la narración hace alusión, en varias ocasiones, a la paella tradicional española. Por ejemplo, al final del vídeo cuenta que el plato español añade alioli y en esta versión el yogur imita la salsa. Además, el youtuber escribe junto al vídeo la frase: "Justo como lo hacía mi abuela".

Las respuestas a la publicación no han tardado en llegar y hay de todo tipo, desde aquellos 'indignados' con que se compare la receta con una paella valenciana hasta aquellos que no lo ven para tanto o incluso les ha gustado la idea. "No soy español y me dolió hasta el alma", escribe uno de los usuarios.

"La diabetes está llamando a su puerta", apunta otro, fijándose en la cantidad de azúcar que lleva la receta. "Es un giro interesante al arroz con leche (lo digo como asturiano) y haciéndolo en una paella da como para 35 personas, pero tampoco lo veo como algo tan terrible. He visto cosas de cocina fusión que son mucho peor", escribe otro.

Claves para preparar la mejor paella paso a paso

La paella es un plato que se adapta bien a cualquier época del año, ya sea con tiempo frío o cuando aprieta el calor. Su sabor y su coste son dos buenas razones para que se haya convertido en una de las elaboraciones favoritas cuando tenemos que sentar a muchos comensales en la mesa.

- Elegir el tipo de arroz

Quizás dentro de su elaboración, lo más complicado sea conseguir el punto exacto del arroz, el verdadero protagonista, que debe de quedar seco, suelto y entero. Para ello, lo primero es elegir bien el tipo de arroz. Para David Montero, Embajador Mundial de la paella, "el peor error que se suele cometer es no saber la variedad de arroz que se está utilizando, es un dato clave que nos sirve para saber qué tiempo de cocción necesitamos y la cantidad de caldo que debemos utilizar", explica David Montero. En su caso, recomienda usar para la paella un arroz de "de grano medio" -que suele rondar los 6 milímetros.

04/08/2015 Paella.





- La cantidad de agua indicada

Como norma general, la cantidad de agua debe de ser el doble de la medida de arroz. Y luego está el buen ojo del cocinero porque esta cantidad puede variar dependiendo del tipo de ingredientes que hayamos añadido. Es decir, si hemos puesto ingredientes secos, tipo pollo o jamón, necesitará algo más de agua. Si, por el contrario, abundan las verduras, los pescados o los mariscos, podremos reducir la cantidad de líquido, ya que estos ingredientes ya llevan agua de por sí.

- El fuego

Aunque resulte complicado debemos tratar de que el arroz quede repartido de forma uniforme por toda la sartén o la paellera, lo ideal es que el diámetro del fuego y de la sartén coincidan. Y muy importante a la hora de cocinar cualquier tipo de arroz es no removerlo pasados los cinco minutos de cocción, ya que facilitaremos que suelte el almidón y será más complicado que quede seco una vez se evapore el caldo.