Puede que el verano empiece a quedar lejos, pero sigue habiendo fiestas en los pueblos. Incluso si solo vive un habitante en ellos. En España, las tradiciones suelen ser variopintas. Por ejemplo, en un pueblo de Granada celebran la Nochevieja en agosto después de que un apagón eléctrico hizo que los vecinos se quedaran sin tomarse las uvas y sin dar la bienvenida al nuevo año en la fecha normal en 1994. Aún más particular es la celebración que se lleva a cabo cada 29 de julio en As Neves, Pontevedra, donde Santa Marta de Ribarteme es acompañada en procesión por un río de ataúdes abiertos.

Audio





Entrerríos es un pueblo de Orense tan pequeño que tiene un solo habitante. Es una mujer y su nombre es Sara Araújo. Tiene 89 años y a pesar de esta circunstancia tienen sus fiestas patronales que van a celebrar en menos de dos semanas. Lo ha conseguido Daniel, un joven de 23 años, que se ha empeñado en que sí o sí haya fiestas. Él vivió allí hasta los 11 años. Ahora reside en Ribadavia, un pueblo de 5.000 habitantes, pero regresa a la aldea los fines de semana. Desde hace un tiempo, quería cumplir un sueño, ver, otra vez, su pueblo lleno de gente, en fiestas como cuando era pequeño.

El pueblo

Daniel quiere poner empeño en que Entrerríos aparezca en el mapa, pero de momento no sabe la gente que va a asistir a las fiestas. "Cuando pasas allí todo el año, aunque no sea diario, no te gusta ver eso vacío, la gente al final, es la frase de que nunca hay nadie allí, no hay nada, por lo menos, aunque sean 2 días al año que haya gente y aparezca Entrerríos en el mapa", explica el joven, "contamos con la gente de los pueblos de los alrededores, pero como está saliendo la noticia en todos lados...". La fecha es del 3 al 4 de noviembre, cuando celebre sus fiestas de San Lisardo.





Sara Araujo está feliz de que finalmente se puedan celebrar las fiestas patronales del pueblo y que haya más bullicio por allí. Hace años, Entrerríos tenía más gente, "pero aun teniendo gente siempre fue pequeño. Ella está ilusionada, aunque le costará ir porque se mueve poco", decía Daniel. En definitiva, el joven quiere hacer un homenaje a su familia y bisabuelos, estuvo desde los 11 años en el pueblo, donde nació, pero dejó de vivir allí cuando se murieron sus bisabuelos. Ahora vive en Ribadavia, "sé que les haría ilusión si estuvieran aquí", concluía Daniel.

Las fiestas

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Según explican en la zona, ni los malos accesos al pueblo, con una estrecha pista en pendiente y un único carril entre dos puentes que salvan los ríos Deva y Crespos frenan a Dani en su intención de festejar a San Lisardo. No les cabe una orquesta, muy tradicionales en Galicia y con un verano tan difícil como el que han pasado en el gremio. Este verano, explicaban a COPE, están amenazados porque los costes de una orquesta de 11 integrantes, entre músicos y cuerpo técnico, son muy elevados ahora mismo: "Lo que hacemos 7 músicos, un solo DJ lo puede hacer".

Una persona camina por una de las calles de Ribadavia el día de la entrada en vigor de nuevas medidas y del cierre perimetral del municipio debido a la crisis del Covid-19, en Ribadavia, Ourense, Galicia, (España), a 14 de noviembre de 2020. Este y otros seis ayuntamientos se suman desde la pasada madrugada a las mismas restricciones ya vigentes en otros 60 municipios gallegos donde está vigente el cierre perimetral y la clausura de la hostelería debido a la crisis sanitaria del coronavirus.





Dani prefiere ir a festivales que a las discotecas y sueña con poder fijar su residencia habitual en el pueblo, por eso da este primer paso. Así serán estas fiestas históricas que se llevarán a cabo en unos días. Esta aldea del concello de Padrenda se está poniendo en el mapa, así que algo ya ha conseguido el joven. Sara vio un Entrerríos donde las casas estaban llenas de gente que trabajaba el campo y en las que no faltaban cada año las festividades en San Lisardo. El vecino de Ribadavia quiere devolver ese ambiente a una España Vaciada que sigue sufriendo estas circunstancias.