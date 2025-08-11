Lleva a su perro a un bar, se hace pis y la solución que propone el local acaba en denuncia: "Nos castigaron"

Con la llegada del verano, que ya se vivimos de lleno (estamos a mediados de agosto casi), muchos tenemos la mente puesta en las vacaciones y en esos días de descanso tan esperados durante el año. Puede que seas de los que ya está disfrutando de ese destino con el que soñaste tanto tiempo, o quizás todavía te falte un poco para hacer las maletas. Sea como sea, la cuenta atrás ya ha comenzado, y se nota en el ambiente (y en el calor).

En cualquier caso, seguro que no puedes dejar de imaginar ese momento en el que por fin podrás desconectar del ritmo acelerado del día a día y recargar pilas descubriendo nuevos lugares, paisajes y experiencias. Y no importa cuál sea tu destino, seguro que encontrarás maneras de mantenerte fresco y sacarle todo el provecho a esta temporada estival.

Alamy Stock Photo Españoles disfrutando de las vacaciones en San Sebastián

Sin embargo, si eres de los que ya has disfrutado de las vacaciones y tienes que quedarte en tu ciudad, no creas que no hay planes que te puedan refrescar aunque acabes de comenzar la rutina.

Siempre puedes ir a una piscina cerca de tu entorno, salir a un bar que no conocías y que ahora está más despejado porque casi todo el mundo está de vacaciones o ir de terrazas. Y es que esto último es algo que hacemos los españoles a menudo, especialmente durante el verano.

Ya sabes que los bares son puntos de encuentro muy populares en España, especialmente durante estos meses, cuando las terrazas se convierten en las grandes protagonistas.

Eso sí, como es pleno verano y no es fácil cuadrar agendas, puede que te veas obligado a llevar a tus mascotas allá donde quieras ir. Pero, hay que recordar, no todos los sitios son 'pet friendly' y permiten el acceso a los más peludos.

Una acción de un perro que acaba en denuncia

Tener mascotas es una decisión muy difícil muchas veces porque, más allá del cariño y amor y compañía que te proporcionan, requieren un cuidado extremo por nuestra parte. No podemos dejarles solos, tenemos que procurar que estén alimentados y descansados cuando toca, y educarlos.

Ahora que llega el verano, son muchos los dueños de mascotas que se las ven y se las desean para encontrar donde se pueden quedar o para llevarles de vacaciones. Eso sí, los alojamientos a donde vayan tienen que ser 'pet friendly' y admitirles.

Sin embargo, hay algunos dueños que los llevan a los locales sin tener en cuenta que el lugar en concreto puede no admitirlos. Y esto ha pasado en un bar de nuestro país, como recogía la cuenta de X (antiguo Twitter) @SoyCamarero.

No solo no preguntaron si admitían o no perros, sino que se hizo pis en el local y eso acabó en una denuncia pública, como ponía la dueña en las reseñas del bar en Google.

“Llegamos quince minutos tarde y nos castigaron con una atención horrible: malas caras durante toda la comida, actitud borde, caso omiso a nuestras peticiones”empezaba diciendo en su nota.

Comentaba esta dueña que habían preguntado si podían llevar a su perro, pero que les hicieron “un desprecio” cuando lo vieron llegar. Sin embargo, decía, la gota que colmó el vaso fue cuando se hizo pis en el restaurante.

“Nos hicieron recoger el pipí con un papel nosotras mismas” denunciaba. Esto ha desatado todo un debate en redes sociales, ya que consideraban que eso le corresponde hacerlo al servicio del bar, y no a los dueños.

Muchos de los usuarios decían que el local era el que tenía razón, pues llevar a la mascota lleva implícito un plus de responsabilidad por parte de los dueños.

Le niegan un vaso de agua por esta razón

Google puede convertirse en todo un lugar de reseñas y críticas, y eso no pasa desapercibido para los locales comerciales. Cada tienda, casi que lo quieran o no, tiene su apartado en el buscador para hacer críticas acerca del mismo y de su servicio.

Y, aunque parezca que no, afectan y mucho a los hosteleros. Porque cualquier cosa buena hará que otros tantos clientes se sientan atraídos por lugar, pero una mala puede llegar a hundirles el negocio.

Por eso, tienen especial cuidado con estas últimas, como pasó en este restaurante de Girona. Resulta que unos clientes no dieron crédito cuando se les negó un vaso de agua.

Alamy Stock Photo Bar en Girona

“Pedimos un vaso de agua de grifo con el desayuno. Cuando pedimos un segundo, se nos negó diciendo que ya nos habían dado uno y que si queríamos agua debíamos pagar un botellín” decía.

Además, recordaba al establecimiento que el agua debe ser servida gratis desde el año 2022. Enseguida, el local le contestaba.

“Vinisteis dos personas, una consumió y la otra decidió no pedir absolutamente nada durante más de 20 minutos, pero sí un vaso de agua que se le sirvió sin problema. Aunque el agua de grifo sea gratuita, el hielo, el servicio, el espacio y la atención tienen su valor” replicaban desde el restaurante.