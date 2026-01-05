"Me he puesto en contacto con Rodríguez Zapatero para darle la oportunidad de recabar su opinión pero está desaparecido de la faz de la Tierra"

El periodista Carlos Herrera ha desvelado en su programa 'Herrera en COPE' que ha intentado ponerse en contacto con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras la detención de Nicolás Maduro. Sin embargo, según ha explicado Herrera, el exmandatario está "desaparecido de la faz de la tierra", por lo que no ha podido recabar su opinión sobre los acontecimientos en Venezuela.

Las incógnitas del 'zapaterismo'

En la tertulia, el periodista Jorge Bustos ha señalado que la nueva situación judicial de Maduro, a su juicio, "debería servir para aclarar algunos puntos de la relación entre el chavismo y el sanchismo barra zapaterismo". Bustos ha planteado varias preguntas que, en su opinión, siguen sin respuesta, como el motivo de la visita de Delcy Rodríguez a Barajas o por qué "Álvarez sacó a Edmundo González, que había ganado las elecciones de Venezuela".

Además, ha puesto sobre la mesa la necesidad de esclarecer "qué pasa con los negocios de ZP o de Aldama con Delcy". Bustos considera que "hay muchos puntos que ahora podrían aclararse" y que este contexto podría explicar la "repentina discreción" del expresidente ante la propuesta de Carlos Herrera.

La reacción de Pedro Sánchez

Respecto al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Bustos ha afirmado que "está haciendo como con Gaza, es bastante evidente que repite el patrón de Gaza". Según su análisis, Sánchez "vuelve a intentar erigirse en líder mundial del contrapeso progresista", una estrategia que el periodista ha calificado como "una jugada bastante patética teniendo en cuenta que no puede ni aprobar una ley".

El papel de Zapatero y el debate internacional

La atención sobre la figura de Zapatero coincide con un análisis más amplio de la prensa internacional sobre la crisis venezolana. Según ha analizado el periodista Alejandro Requeijo, medios como The New York Times ya mostraron señales que no se supieron interpretar, como un perfil dedicado a Delcy Rodríguez, la sucesora designada, a la que calificaban de 'la moderada'. Este mismo diario, en contraste con el Washington Post, que ve el plan de EEUU envuelto en la confusión, detecta ahora que la sucesora de Maduro 'rebaja el tono' y abre la puerta al diálogo tras las amenazas de Washington, generando un complejo escenario de interpretaciones sobre el futuro del país.

En España, la conexión de Zapatero con el régimen chavista ha sido objeto de escrutinio. Requeijo destaca informaciones de 'El Confidencial' que recuerdan los vínculos entre Delcy Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero. Este medio se remite a publicaciones previas, como una del 'Diario Las Américas' de Miami, que ya en septiembre ubicaba al expresidente español en supuestas maniobras para perpetuar el chavismo sin Maduro. Dicha información mencionaba una reunión clave en el hotel Santo Mauro de Madrid con opositores para sondear este plan, lo que añade profundidad a las preguntas sobre su implicación y sus negocios en la región que ahora se plantean.

La operación en Venezuela ha provocado un intenso debate político en España, con críticas cruzadas sobre el papel del Gobierno. Medios como 'El Mundo' acusan a Pedro Sánchez de liderar un frente anti Trump, mientras que 'El País' subraya la 'obligación política y moral' de denunciar una transición que no incluya a los demócratas. Por su parte, 'ABC' va más allá y acusa directamente a Sánchez de blanquear a Maduro y, significativamente, de no desautorizar a Zapatero. En el espectro de la izquierda, SUMAR y Podemos han exigido al Ejecutivo una mayor dureza contra la administración estadounidense, a la que acusan de injerencia, con un representante llegando a calificar a Donald Trump como el Hitler de nuestro tiempo.