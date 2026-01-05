"A pesar de lo que diga Trump, el objetivo de Marco Rubio es que haya un proceso democrático en Venezuela en meses, quizás más de un año"

La hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha sido designada como presidenta interina por el Tribunal Supremo del país tras la detención de Nicolás Maduro. A través de su canal de Telegram, Rodríguez ha invitado a la Casa Blanca a "trabajar conjuntamente y con una relación de respeto". Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha advertido de que si no colabora con la transición y entrega el petróleo, se lo pondrán "todavía más difícil que a su predecesor".

Maduro, ante el juez del 'Cartel de los Soles'

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán juntos este lunes a las 12:00 del mediodía ante el juez Alvin Hellerstein. Según ha informado el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, en el programa 'Herrera en COPE', se trata de un nombre clave, ya que es el mismo magistrado que ha juzgado al 'Pollo' Carvajal y lleva la macrocausa del 'Cartel de los Soles'. Se espera que el juez ordene prisión preventiva sin fianza para ambos por el alto riesgo de fuga.

La pena máxima a la que se enfrentan es la cadena perpetua, aunque se prevé un proceso judicial que podría demorarse meses o incluso años, similar al del 'Pollo' Carvajal. Durante la comparecencia también se aclarará si Maduro acepta un abogado de oficio o contrata uno propio, lo que, según Alandete, demostraría su capacidad económica. En su conversación con Jorge Bustos, el periodista no descartaba nombres como el de Baltasar Garzón para la defensa.

El 'plan Rubio' frente a la disonancia de Trump

En las últimas horas se ha evidenciado, según el análisis de Alandete, una "típica disonancia de Trump". Mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, intenta medir los tiempos con un tono más "serio y desapasionado", el presidente estadounidense es mucho más directo. Al ser preguntado sobre quién está al mando de Venezuela, Trump ha sido tajante: "No, no, no, al mando estoy yo", ha asegurado, según el corresponsal de COPE.

Al mando estoy yo"

Más allá de las declaraciones de Trump, el periodista David Alandete ha confirmado que hay un plan en marcha, atribuido a Marco Rubio, que es quien realmente "está manejando los hilos". Este plan incluye mantener el refuerzo militar en el Caribe, controlar el flujo de petróleo para supervisar las finanzas y realizar una "reconstrucción controlada" del país. El objetivo final es la celebración de elecciones libres a medio plazo, en un horizonte de "meses o a lo mejor un poco más de un año".