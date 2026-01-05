"Venezuela necesita una transición utilizando a quienes están allí. Hay que descabezar el chavismo cómo se desnazificó Alemania sin desmontar el país"

La detención de Nicolás Maduro ha marcado el comienzo de 2026. El primer lunes del año, el mundo amanece con la vista puesta en Venezuela y en Nueva York, donde se encuentra detenido el líder venezolano.

En 'Herrera en COPE', el diplomático Gustavo de Arístegui ha analizado la detención de Maduro calificándola como una "operación judicial contra un delincuente" y no contra un jefe de Estado. Según Aristegui, Maduro es "un usurpador que perdió las elecciones, que las robó y que trató de prolongar un régimen criminal".

Una operación judicial, no política

Durante una entrevista con Carlos Herrera, Arístegui ha explicado que la orden de busca y captura fue dictada en 2020 por el juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Manhattan, a quien describe como un magistrado nombrado por Bill Clinton, para desmentir a la "hiperventilada extrema izquierda".

El diplomático ha insistido en que Maduro no posee inmunidad, ya que "más de 50 democracias en el mundo no le reconocen" y una resolución del Parlamento Europeo apoyó el no reconocimiento de las elecciones, validando a Edmundo González Urrutia como vencedor.

Además, ha recordado los orígenes del sucesor de Chávez, afirmando que fue Fidel Castro quien "decide que Maduro sea el sucesor" y se lo impone a un Chávez moribundo.

El diplomático ha citado a su amigo Pedro Mario Gurelli para ilustrar la situación actual: "Se ha descabezado la culebra, pero el cuerpo, en este caso, sigue teniendo capacidad de morder y de matar".

También ha señalado a los "siniestros hermanos, Jorgito Rodríguez y Delcy Rodríguez" como la "materia gris" que ha mantenido el régimen con vida, junto a figuras como Diosdado Cabello o Vladimiro Padrino.

La transición: evitar el caos de Irak

Ante la pregunta sobre cómo debería ser una transición, Arístegui ha advertido sobre los "errores gravísimos cometidos en el pasado". Ha puesto como ejemplo el "perfecto desastre" de Estados Unidos en Irak, donde al desmantelar íntegramente el Estado, el ejército y la policía, "lo acabó lanzando en brazos del caos absoluto". Para el diplomático, esa estrategia generó una guerrilla que ha durado décadas.

Por ello, ha defendido la necesidad de una "deschavización" del régimen, similar a la "desnazificación de Alemania", en la que se juzgue a los elementos criminales, pero se mantengan las estructuras estatales intactas para evitar que el país caiga en el caos.

"Es necesaria una transición, y una transición se hace utilizando a quienes están allí", ha afirmado, descartando que pueda existir un "madurismo sin Maduro".

El gran error del mundo ha sido tratar con el régimen venezolano como si fuera un gobierno legítimo" Gustavo de Arístegui Diplomático

Vínculos con el narcotráfico y futuro electoral

Arístegui también ha destacado las implicaciones internacionales del régimen chavista, asegurando que Venezuela no solo es un "estado mafioso", sino que mantiene contactos con la "narco guerrilla, los narcoterroristas de las FARC y del ELN", así como con cárteles de la droga en Colombia, Honduras, Nicaragua y México.

Ha criticado duramente a los "compañeros míos" diplomáticos que comparan esta operación con la de Putin en Ucrania, acusándolos de ser "palmeros de un régimen criminal".

Citando de nuevo a Pedro Burelli, Arístegui ha sentenciado: "El gran error del mundo ha sido tratar con el régimen venezolano como si fuera un gobierno legítimo". En su lugar, ha sostenido que "con los criminales no se negocia, se les pone ante la justicia, exactamente lo que han hecho los estadounidenses".

La hoja de ruta, según el diplomático, pasa por una transición a medio plazo que garantice la paz, introduzca a tecnócratas de la oposición y culmine en unas elecciones libres donde su "apuesta al 100 por 100 es que las ganará con una aplastante mayoría María Corina Machado".