El 5 de diciembre el New York Times le dedicó un perfil a Delcy Rodríguez "con fotos agradecidas" y con el titular de 'la moderada'

En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Alejandro Requeijo ha analizado la reacción de la prensa internacional a la nueva situación en Venezuela. Según ha explicado a Jorge Bustos, algunos medios americanos ya dieron señales que no se supieron interpretar, destacando un perfil que el New York Times le dedicó el pasado 5 de diciembre a Delcy Rodríguez, la sucesora designada, con el titular de 'la moderada'.

Señales en la prensa americana

Este artículo del prestigioso diario neoyorquino sobre Delcy Rodríguez llamaba la atención por sus 'fotos muy agradecidas' y por definirla como 'la moderada'. El mismo periódico detecta ahora que la sucesora de Maduro 'rebaja el tono' y abre la puerta al diálogo tras las amenazas de Washington. En contraste, el Washington Post destaca que el plan de Estados Unidos para gobernar Venezuela está 'envuelto en la confusión', generando tensiones con los demócratas y con el movimiento MAGA de Donald Trump.

El plan sucesorio y los 'traidores'

La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará" Nicolás Maduro Hijo del presidente de Venezuela

Mientras tanto, en la prensa venezolana, digitales como 'Diario Tal Cual' se hacen eco de las declaraciones del hijo de Maduro, quien habla de deslealtades internas. "La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará", ha afirmado. Por su parte, los medios tradicionales como El Nacional o El Universal encuentran grandes dificultades para informar sin consecuencias, recurriendo en ocasiones a noticias de temática local para llenar sus portadas.

La conexión española

En España, el periodista Alejandro Requeijo destaca una información de 'El Confidencial' que recuerda los vínculos entre Delcy Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero. Según este medio, ya en septiembre, el 'Diario Las Américas' de Miami ubicó a Zapatero en 'maniobras para perpetuar el chavismo sin Maduro', mencionando una reunión en el hotel Santo Mauro de Madrid con opositores para sondear el plan.

La operación ha generado un intenso debate político en España. Según analiza Requeijo en COPE, 'El Mundo' critica que Pedro Sánchez lidera un 'frente anti Trump', mientras que 'El País' considera una 'obligación política y moral' denunciar una transición sin demócratas. 'ABC', por su parte, acusa a Sánchez de 'blanquear a Maduro' y no desautorizar a Zapatero.

Desde la izquierda, SUMAR y Podemos exigen al Gobierno más dureza contra la administración estadounidense. "Que el objetivo tiene que ser aislar internacionalmente a Donald Trump, que se está comportando en este momento como el Hitler de nuestro tiempo", ha declarado un representante. Otro comunicado criticaba que el presidente del Gobierno "en ningún momento contiene una condena expresa" a la actuación de Estados Unidos.