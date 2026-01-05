El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, advierte del tiempo que hará durante las cabalgatas de Reyes: "Hay que tener precaución porque las temperaturas van a ser muy bajas"

La borrasca Francis ha llegado a España con lluvia, frío intenso y nieve durante las últimas horas, alterando la víspera del día de Reyes. Para analizar la situación, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde ha detallado a Jorge Bustos y a todos los oyentes la previsión del tiempo y las zonas que requerirán mayor precaución.

Alerta por nevadas en el país

Rubén del Campo ha explicado que varias comunidades autónomas se encuentran en alerta por nevadas. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, las nevadas afectarán principalmente a Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Andalucía Oriental.

A partir de la tarde-noche de este 5 de enero, el frente se desplazará hacia las comunidades cantábricas, como Asturias y Cantabria, y el norte de Castilla y León, conformando un "panorama bastante completo en cuanto a nevadas".

EFE Varias personas disfrutan de la nieve caída en Morella (Castellón)

Sin embargo, el portavoz de la AEMET ha aclarado que en la zona centro de la península las nevadas irán remitiendo. El principal riesgo para la madrugada y la mañana del día de Reyes no será la nieve, sino el hielo, por lo que ha pedido extremar la precaución.

"Las temperaturas van a ser muy bajas, vamos a tener temperaturas bajo cero ya, incluso a la hora de las cabalgatas", ha advertido Del Campo.

Frío intenso para las cabalgatas

El frío será el gran protagonista de la tarde y noche de Reyes. Según el portavoz de la AEMET, "va a haber que abrigarse especialmente" para asistir a las cabalgatas. En muchas ciudades, como las de Castilla y León, Navarra, La Rioja, así como en Aragón y el interior de Cataluña, los termómetros ya estarán bajo cero entre las 19:00 y las 20:00 horas. En Madrid, se esperan temperaturas de 1 o 2 grados a esa misma hora.

La lluvia no va a deslucir tanto las cabalgatas como en otras ocasiones, pero el frío será intenso" Rubén del Campo Portavoz de la AEMET

Del Campo ha señalado que, a diferencia de otros años, "la lluvia no va a deslucir tanto las cabalgatas como en otras ocasiones, pero sí que estará presente un frío intenso, hay que tenerlo en cuenta". Se espera que la madrugada del día de Reyes sea "muy, muy fría", con temperaturas que podrían descender por debajo de los 10 grados bajo cero en puntos de los Pirineos.

Las lluvias dan una tregua en el sur

En cuanto a las precipitaciones, la situación será más tranquila que en la jornada anterior, cuando se registraron acumulaciones "enormes" de más de 150 litros por metro cuadrado en localidades de Cádiz y Málaga.

Aunque ya no se esperan lluvias tan torrenciales, sí podría haber precipitaciones localmente intensas en la costa de Granada, la provincia de Almería y el litoral de la Región de Murcia.

Finalmente, Rubén del Campo ha confirmado que la borrasca Francis está dando sus "últimos coletazos" este lunes. No obstante, mañana martes todavía llegará aire muy frío y húmedo al tercio norte peninsular, provocando nevadas en cotas bajas.

Estas nevadas serán "bastante copiosas" en el interior de Cantabria. En el resto de España, predominará un tiempo más anticiclónico y estable, aunque muy frío.