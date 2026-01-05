Venezuela ingresó 14.100 millones de dólares por el petróleo en 2025, lo mismo que genera la compañía Apple en sólo dos semanas

El analista económico Marc Vidal ha realizado una radiografía del devastador impacto de 25 años de chavismo en Venezuela durante su intervención en la sección 'Salida de emergencia' del programa Herrera en COPE. Ante Carlos Herrera, Vidal ha calificado la situación como "la mayor destrucción de riqueza conocida de un país en período de paz". Según el experto, no se trata de una crisis cíclica, sino de la destrucción sistemática de una economía nacional completa, que ha perdido alrededor del 75 por 100 de su valor en el último cuarto de siglo.

Un colapso económico sin precedentes

Las cifras expuestas por Vidal "no admiten interpretación ideológica". El analista ha detallado que en 2012, Venezuela tenía un PIB de 460.000 millones de dólares, mientras que en 2025 apenas alcanzaba los 109.000 millones. "No hay nada comparable en el mundo", ha sentenciado, añadiendo que la pérdida acumulada "equivaldría a que Colombia, Perú y Chile desaparecieran económicamente al mismo tiempo".

Venezuela ha perdido alrededor del 75% de su economía, convirtiéndose en el caso más extremo de colapso económico en un país sin guerra en la historia moderna" Marc Vidal Analista económico

El drama humano y la hiperinflación

El coste humano, ha apuntado el analista, ha sido "brutal". Más de 9 millones de venezolanos han abandonado el país, lo que representa el 25 por 100 de la población total. Este éxodo masivo, solo superado en cifras absolutas por Siria, "un país en guerra", ha empobrecido aún más a Venezuela. Además, los venezolanos en el exterior generan más de 10.000 millones de dólares que no revierten en la economía local.

La situación para quienes permanecen en el país es crítica. La inflación proyectada para 2026 alcanzará el 682 por 100, un dato que, según Vidal, implica que "un salario promedio se evaporase cada 45 días". La paradoja es que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero en 2025 sus ingresos por este recurso fueron de apenas 14.100 millones de dólares, una cantidad que, para dimensionar la catástrofe, Apple genera en solo dos semanas.

La libertad económica como única salida

A la pregunta de Carlos Herrera sobre el futuro, Marc Vidal ha señalado que la reconstrucción es posible. Si el país lograra estabilidad política y mínima seguridad jurídica, los expertos estiman que el PIB podría crecer un 20 por 100 anual y la inflación podría reducirse al 50 por 100 en dos años. Este escenario también podría propiciar el regreso de hasta 5 millones de venezolanos.

Para Vidal, la clave reside en un factor fundamental que ha estado ausente durante todo este tiempo. El capital humano existe y los recursos están ahí, ha afirmado, pero la condición indispensable para la recuperación es clara: "Lo único que ha faltado durante 25 años es algo tan simple como libertad económica".