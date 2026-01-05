Gonzalo Miró sentencia al Atlético de Madrid tras su empate en Anoeta: "La crítica debe ser más amplia que decir si Julián Álvarez está bien o no porque esta situación no es normal"

Gonzalo Miró no ha podido ser más taxativo este domingo en El Tertulión de Tiempo de Juego. El comentarista habitual de los partidos del Atlético de Madrid en la Cadena COPE ha respondido sin dudarlo en las preguntas rápidas con las que Juanma Castaño cierra cada domingo El Tertulión.

La pregunta que el oyente dirigió a Gonzalo Miró fue clara: ¿con este empate dice adiós a LaLiga el Atlético? La respuesta del periodista no ha podido ser más escueta, firme y clara: "Sí".

LA TEORÍA DE LOS DIEZ PUNTOS DE GONZALO MIRÓ EN LA PELEA POR LALIGA

Antes, su análisis del empate (1-1) cosechado por el equipo de Diego Simeone en Anoeta frente a la Real Sociedad, no fue benévolo: "A mí me han gustado los primeros 15 minutos. El resto, creo que el Atleti ha jugado entre poco y nada".

Sin embargo, lo que más le preocupa a Miró a estas alturas de la competición, con la primera vuelta concluida para el equipo rojiblanco, es que el Atlético se ha situado "a once puntos del líder y, por cierto, empatado con el tercero y con dos partidos".

Por eso, a Miró se le queda corto poner el acento en si el estado de forma de futbolistas clave, como el caso de Julián Álvarez, no es el adecuado: "La crítica creo que debería ser bastante más amplia. Hay muchas cosas que no están funcionando bien porque, si no, no es normal que estés tan lejos de un Madrid y un Barcelona".

Por otra parte, al margen de los aspectos futbolísticos y la proyección de puntos para Barcelona y Real Madrid de cara a la segunda vuelta, "siempre creo que el límite para decir adiós a LaLiga está en los diez puntos. Entonces, sabiendo que hoy, si no ganas, te vas a más de diez, me sorprende que el Atlético de Madrid no haya terminado, por lo menos, embotellando en el área a su rival". Miró cree que si el Barcelona o el Real Madrid hubieran estado en la misma circunstancia de partido que el Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad, "probablemente hubieran terminado el partido en el área rival, y el Atlético de Madrid ni siquiera ha hecho eso", ha concluido.