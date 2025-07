Se muda de Estados Unidos a Sevilla y lo que “descubre” de los españoles acaba en una llamada al 112: “Estoy en alerta”

Buscar empleo puede ser una tarea extremadamente complicada, y como muchos dicen, se convierte en un trabajo en sí mismo. Si aún no lo has experimentado, es porque no te has encontrado en esa situación, y, honestamente, lo celebramos.

Explorar distintas plataformas, postularte a varias ofertas y, lo más importante, hallar las que realmente se ajusten a tus necesidades y deseos, no es algo para nada sencillo. Y eso sin mencionar los procesos de selección, que en ocasiones parecen no tener fin y en los que no te dicen nada.

Si ya has vivido este proceso, sabes que puedes ser convocado a una cantidad ingente de entrevistas, algunas incluso grupales (esas famosas dinámicas de grupo), donde el ambiente no siempre es cómodo y en las que te sientes expuesto, sin poder demostrar realmente todas tus habilidades y talentos.

Tras semanas de espera y haber superado diferentes fases, la empresa finalmente toma una decisión. Aunque en algunos casos, simplemente desaparecen sin ofrecerte ninguna explicación, lo que se conoce como “ghosting laboral”, y, a partir de ese momento, no vuelves a saber nada más de ellos.

Además de todo esto, encontrar un empleo ideal que se alinee con tu formación y tus expectativas no siempre es posible. A veces, las circunstancias te obligan a ampliar tu búsqueda, incluso fuera de tu ciudad o país. Seguro que conoces a alguien que ha dejado todo atrás para poder trabajar y se ha mudado fuera de sus fronteras.

Y, claro, no siempre una mudanza está relacionada con razones profesionales. Hay quienes deciden cambiar de lugar de residencia por preferencia personal o por cuestiones de tiempo y estilo de vida.

A veces, uno se muda a otro país o ciudad por motivos personales y, a menudo, esos son por amor. Si tu pareja es de un lugar en concreto y ya tiene ahí hecha su vida, es muy común que tú seas el que ceda y te mudes ahí.

Es lo que le pasó a Sophie, una joven estadounidense que se ha mudado a Sevilla porque su novio es de ahí. Ella ha aprendido todo lo que tiene que saber para vivir en Andalucía, inclusive, hablar español con su acento.

Sin embargo, hay muchas cosas que le siguen sorprendiendo de los españoles. Y esas cosas son las que contaba en sus redes sociales, concretamente, en TikTok.

Y es que a pesar de llevar un tiempo en Andalucía, hay cosas que son totalmente nuevas para ella. “A veces no sé si están de broma o a punto de arrancarse la cabeza. Son tan expresivos que no hay manera de saberlo” empezaba diciendo.

“Esto me pasa cuando escucho voces a lo lejos. Si mi suegro grita desde la otra punta de la casa a mi novio, u oigo a mis vecinos por la ventana entro en modo '¿todo bien? Llamo al 112?' y resulta que están diciendo que quieren cenar” decía con mucho sentido del humor.

Decía que, para diferenciar, lo que hace es mirar a la cara a la persona y leer su expresión. “A veces estoy en alerta máxima intentando descifrar si hay una bronca o qué. De repente, todos se echan a reír y yo todavía con el susto en el cuerpo” decía.

Mudarse no es fácil, y menos cuando te vas a un país que está a miles de kilómetros de tu casa. Por eso, es normal que requieras de un tiempo de adaptación para hacerte con el lugar y empezar a tener una “vida normal”.

Sin embargo, hay quien no se adapta a su nueva vida y siempre está añorando lo que ha dejado. Ya sea porque es un sitio hostil para tu modo de vida, o porque los vecinos no hagan por acogerte.

Esto es lo que le ha debido pasar a esta chica argentina, que se ha mudado a Barcelona y a la que paraban por la calle para hacer una serie de preguntas sobre la ciudad.

Claro, los entrevistadores no esperaban que diera esa respuesta. En catalán, preguntaban a los vecinos qué zonas de la ciudad condal recomendaban evitar y por qué, y esta argentina iba un paso más allá.

“Absolutamente todas, y cuanto más catalana sea la zona, más la intento evitar” empezaba confesando con tono enfadado.

Más tarde, aseguraba que iba a otras zonas donde había otras razas, pero nunca donde había catalanes ni españoles. “Todas las zonas con inmigración me gustan mucho, pero cuanto más catalán, más intento evitarlo”.