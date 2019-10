Jorge Javier se ríe de Belén Esteban en directo por querer votar a este político: “No le va a votar nadie”

El presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez, ha encendido este lunes las redes sociales después de burlarse de Belén Esteban por comentar a qué partido político votará en las próximas elecciones del 10 de noviembre. La colaboradora, que esta tarde presentaba una sección de Sálvame Limón, ha recibido las mofas del periodista cuando le aseguraba que su opción favorita para las generales sería el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

“Venga, vótale. Si no, no le va a votar nadie”. Con esta frase Jorge Javier se reía en pleno directo no solo de la opinión política de Esteban, sino del proyecto de la formación naranja de cara a la próxima cita electoral. Además, minutos después el propio presentador le deslizaba a la colaboradora de Telecinco que, en lugar de Rivera, sería Pedro Sánchez la mejor opción para el 10N.

No es la primera vez que el periodista de la prensa del corazón atiza al presidente de Ciudadanos. Previamente, en su blog en al revista Lecturas, Vázquez criticaba a la dupla Albert Rivera e Inés Arrimadas, de los que aseguraba: “Han hecho suya la filosofía de Encarna Sánchez y andan sembrando el caos allá por donde pasan. Son nuestra pareja patria de 'House of Cards'. Cada vez que los veo, cambio de canal para no encabronarme”.

“No mola nada este Rivera y no le favorece el mal rollo que ha adoptado como forma de conducta”, concluía.

La semana pasada el presentador ya aseguraba que, hablando concretamente de su ideología política, Jorge Javier no dudaba en reconocer que es “votante de izquierdas”, y que en su “urbanización de voto de derechas” no se siente juzgado, cosa que “no sucede” con la gente a la vota, en referencia a partidos como el PSOE o Podemos.