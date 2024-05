¿Son buenos los hidratos de carbono por la noche? : Así afecta al sueño

Un conocido personaje de una serie de éxito siempre decía ¿Café?, ¿por la noche? Pues durante décadas ha habido un debate similar en torno a la ingesta de los hidratos de carbono en horario diurno o nocturno. Muchas eran las voces que se mostraban en contra de tomarlos en la cena. Sin embargo, también hay corrientes que ven muchas ventajas en hacerlo. Nuestro experto en nutrición, Víctor Serrano, nos aclara algunas cuestiones básicas y distintos casos para saber beneficios o contras de incluirlo en la cena.

¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son moléculas de azúcar. Junto con las proteínas y las grasas, los carbohidratos son uno de los tres nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas. Su cuerpo descompone los carbohidratos en glucosa. A partir de ahí, Serrano advierte que hay distintos tipos. "Los simples, que se encuentran en la fruta y los complejos que tomaremos a través del arroz, los cereales o la pasta".

Los hidratos aportan energía que se elimina rápidamente, por lo que deben cumplirse con la cantidad recomendada para no perder el vigor. Hay casos específicos que todavía necesitan que sea más rigurosa su inclusión en la dieta.

El mito nocturno

La pregunta que se hace mucha gente es si es bueno incluir los hidratos en la cena o, por el contrario, trae perjuicios. "Se ha dicho en muchas ocasiones que disminuye el metabolismo. Es verdad que se ralentiza un poco, pero sigue funcionando y metabolizando alimentos y procesando nutrientes. Los hidratos de carbono de la cena se procesan igual que en otra comida del día". Antes se decía que los carbohidratos simples había que evitarlos porque se acumulaban como grasa, pero Serrano advierte que con la fruta se toma fibra y no dispara la insulina.

Otra cuestión es el azúcar de mesa y los dulces. "Hay que intentar que sea fruta y no esos dulces". Igualmente apuesta por la pasta integral y los cereales no refinados. Recomienda el boniato como opción saludable ante la patata.

Hasta ahí puede ser un empate técnico y que la decisión dependa más del gusto o de cómo le sienta a cada persona un tipo de alimentos en un horario determinado. Pero hay elementos que pueden desterrar el mito.









Mejor calidad de sueño

Una de las cualidades de los hidratos nocturnos es que va a influir en la calidad del sueño. "Aquí hablamos de los hidratos de lenta absorción (cereales integrales) que incrementan la serotonina y eso contribuye a una mejor relajación y adormecimiento", indica Serrano. Recomienda especialmente los copos de avena, que también son buenos para saciar en situaciones de dieta.

Todavía es más importante que los deportistas los tomen. "Para los deportistas es clave que cada comida incluyan una porción de hidratos, porque va a ayudar a la síntesis de glucógenos. En su caso, debería ser obligatorio en la dieta".

El nutricionista reconoce que al final depende un poco de gustos y de elegir el tipo de hidratos, pero que a nuestra pregunta la respuesta es sí. Los hidratos de carbono son buenos por la noche. El orden de los factores no debe afectar, la cuestión clave es no exceder el balance energético. Lo ideal es repartirlos, pero no está prohibido.