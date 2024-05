Ciberataque al Banco Santander: ¿Cómo puedo saber si mis datos han sido hackeados?

Este mediodía muchos clientes del Banco Santander se han llevado un buen susto al conocer que la entidad ha comunicado un ataque informático a una base de sus bases datos.

Según ha informado el banco fundado en 1857 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este robo de datos afecta a sus clientes de España, Chile y Uruguay así como a todos los empleados y a algunos exempleados del grupo.

No es el caso del resto de mercados y negocios de la entidad que no tendrían clientes afectados.

En cualquier caso el Santander está informando "proactivamente" a los clientes y empleados directamente afectados, así que sabremos si estamos entre los afectados por este hackeo.

"Tranquilidad"

La noticia ha corrido como la pólvora porque este banco cuenta con una presencia relevante en diez mercados clave en las regiones de Europa, Norteamérica y Sudamérica, según informa en su página web.

Por todo ello el Santander se ha apresurado a hacer un llamamiento a la tranquilidad y ha asegurado a sus más de 164 millones de clientes que se puede seguir operando con seguridad y normalidad.

En este sentido ha aclarado que este hackeo no supone ningún peligro para los clientes porque, según afirma, en la base de datos que ha sufrido el acceso no autorizado no hay información especialmente sensible, esto es, transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por Internet.

Por lo pronto, el banco ya está implementando medidas para gestionar el incidente, como el bloqueo del acceso a la base de datos y un refuerzo de la prevención contra el fraude de cara a proteger a los clientes que pueden seguir operando con seguridad, explica.

"Pasa en muchas entidades todas las semanas"

Lo cierto, según ha explicado en Mediodía COPE el experto en ciberseguridad, Antonio Ramos es que este hackeo no es nada extraño ni poco habitual. "Pasa en muchas entidades en todo el mundo todas las semanas".

Ojo a los SMS

En este caso "sí que se ha hecho público" por lo que no está de más estar al quite y "desconfiar" de cualquier SMS o correo electrónico que nos llegue a partir de ahora requiriéndonos información personal como contraseñas e incluso dinero.

Aconseja el experto también "regenerar" nuestra credencial de acceso, yendo eso sí, a la App oficial de la entidad.

