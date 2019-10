Así ha quedado la basílica del Valle de los Caídos tras la exhumación de Franco

Moncloa ha difundido las imágenes de cómo ha quedado la basílica del Valle de los Caídos:

La Secretaría de Estado de Comunicación ha difundido este lunes varias fotografías del interior de la basílica del Valle de los Caídos tras las obras realizadas para reponer el solado que ocupaba la tumba de Francisco Franco, exhumado el pasado jueves.

El Gobierno ha confirmado que el martes a las 10 horas se reabrirá al público el recinto del Valle de los Caídos después de que este lunes hayan finalizado los trabajos de sellado y reposición de las losetas de mármol negro sobre el espacio que ocupó la tumba del dictador.

En las imágenes difundidas por Moncloa se aprecia el estado actual del espacio a la espera del pulido final de las piedras, y su comparación con la imagen anterior a la exhumación de Franco.

El Valle de los Caídos ha permanecido cerrado al público desde el 11 de octubre para preparar los trabajos de exhumación que se llevaron a cabo el pasado jueves. El último fin de semana de septiembre, última fecha de la que se conocen datos, el monumento recibió 3.221 visitas el sábado 28 y 3.329 el domingo 29 de septiembre.

El total de visitantes durante todo el mes de septiembre fue 30.130 personas.

Radiales, mazas y tensión con la Policía: la familia Franco describe "el duro momento" de la exhumación

Audio

Los restos de Francisco Franco descansan ya junto a su mujer, Carmen Polo, en el cementerio de El Pardo- Mingorrubio. Sin honores y en una ceremonia sobria el cuerpo embalsamado de Franco abandonaba ayer el Valle de los Caídos después de 44 años. La familia no ha dudado en tachar este traslado de un intento de búsqueda de propaganda y rédito electoral de Pedro Sánchez. La exhumación era un objetivo que se marcó el presidente en funciones nada más llegar a Moncloa.



En una entrevista este viernes en “Herrera en COPE”, el abogado de la familia Franco ha asegurado que lo que vivieron ayer en el Valle de los Caídos fue “un circo mediático". El Gobierno fue el que eligió que imágenes se grababan y qué se podía reproducir, porque la familia no tenía ningún inconveniente en que se pudiera grabar lo que estaba pasando dentro de la Basílica”. Luis Felipe Utrera Molina insiste en que “lo que había allí no era una momia, era su abuelo. Estaban rotos. Nadie puede imaginarse lo que era el ruido de las radiales, de las mazas destrozando los mármoles para extraer el cuerpo. Había que estar en el silencio de la basílica para darse cuenta de lo duro que era eso”.



El abogado de la familia de Franco apunta que, durante la exhumación, se planteó abrir la caja, deteriorada por la humedad y por el paso de los años. Sin embargo, los nietos decidieron que no fuera así. El ataúd finalmente era portado hasta el exterior por sus familiares “aunque no permitieron que se cubriera con la bandera de España”, explica el abogado.



Utrera Molina también ha criticado el trato que el Gobierno ha dado a la familia Franco por encerrarles en la cripta de Mingorrubio por creer que habían grabado la inhumación. Fue Francis Franco, el nieto del dictador, el que era interrogado por la policía para comprobar que no habían filmado la ceremonia. Una actuación que Luis Felipe Utrera ha tildado de “lamentable, vejatoria y ridícula”. Considera que la situación “era más propia de Venezuela que de España". "Si alguien hubiera querido grabar el entierro de su abuelo estaba en todo su derecho, las órdenes carecían de cualquier apoyo legal”, ha concluido.