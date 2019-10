Jorge Javier anuncia que quiere entrar en política y se ofrece a estos dos partidos

El presentador de televisión Jorge Javier Vázquez ha dejado este sábado la puerta abierta a entrar en política, incluso hasta ofrecerse y sugerir su fichaje a dos partidos en concreto. Un Jorge Javier que cada vez comenta más sobre asuntos políticos, llegando a criticar en numerosas ocasiones al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

A través de su blog en la revista Lecturas, el presentador de Sálvame ha reflexionado sobre algunos temas de actualidad como el uso de la palabra 'progre': “Mi padre la utilizaba con sorna. Llamaba así a mi tía porque leía a autores extraños –Canetti, Kafka– y porque iba a al teatro a ver obras que no eran de Paco Morán”.

LA CRUEL BURLA DE JORGE JAVIER VÁZQUEZ SOBRE IGLESIAS TRAS EL FRACASO PSOE-PODEMOS

Hablando concretamente de su ideología política, Jorge Javier no ha dudado en reconocer que es “votante de izquierdas”, y que en su “urbanización de voto de derechas” no se siente juzgado, cosa que “no sucede” con la gente a la vota, asegura en referencia a partidos como el PSOE o Podemos.

El periodista ha ido más allá, hasta el punto de considerarse apto para ser la imagen de alguno de esas dos formaciones políticas: “Si la izquierda fuera inteligente, digo yo que intentaría que uno de los presentadores más populares de este país estuviera en sus actos”. Eso sí, ha criticado que la izquierda moderna tiene “coordenadas antiguas y muy pasadas de moda”, Reconoce Vázquez que ha “tenido que lidiar con miradas conmiserativas”, como si le e”estuvieran perdonando la vida”.

Por último, Jorge Javier Vázquez ha tenido palabras no solo de críticas para la izquierda en España, sino también para los partidos de derechas como Partido Popular, Ciudadanos o Vox: “La izquierda sigue teniendo su punto clasista, la derecha no avanza y he visto a adolescentes suspirando por el régimen de Franco”