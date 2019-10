La fiscal que retrata a Alberto Garzón tras decir que los "hijos de familias trabajadoras" no pueden opositar

Alberto Garzón ha hecho unas declaraciones de lo más polémicas en una entrevista en televisión, en el programa 'Liarla Pardo' de laSexta. El líder de Izquierda Unida estaba criticando parte de la sentencia del procés al asegurar que "las altas instancias del poder judicial tienen un claro sesgo reaccionario por varios motivos, pero sobre todo porque tiene un evidente sesgo de clase". Para posteriormente arremeter contra un supuesto privilegio que tendrían las personas capaces de permitirse realizar una oposición a judicatura: "Pocos hijos e hijas de familias trabajadoras puede permitirse llegar hasta ahí", aseguraba el político.

Las altas instancias del poder judicial tienen un claro sesgo reaccionario por varios motivos, pero sobre todo porque tiene un evidente sesgo de clase. Pocos hijos e hijas de familias trabajadoras puede permitirse llegar hasta ahí.pic.twitter.com/zpoknlKP2O — Alberto Garzón�� (@agarzon) October 27, 2019

Una fiscal retrata a Garzón con su historia: "No ensucie mi esfuerzo"

�� "La cúpula del poder judicial tiene un sesgo reaccionario porque tiene un sesgo de clase: pocos hijos/as de la clase trabajadora llegan ahí. Lo hemos visto no sólo con el 'Procés', también con Alsasua"



�� @agarzon en @LiarlaPardo. #LiarlaPardo57 pic.twitter.com/b3UMco9z5I — Izquierda Unida�� (@iunida) October 27, 2019

Tras las palabras de Garzón, muchos han sido los comentarios que los usuaruios han realizado en las redes, pero entre los más destacados, encontramos el que la fiscal Marta Sánchez ha lanzado contra sus declaraciones.

Soy de Carabanchel. Mi padre fue de CCOO mientras fue ilegal. Mi madre me abrazó asustada cuando yo tenía 5 meses en el intento de golpe de Estado de Tejero. Mis apellidos no resuenan por los pasillos del Supremo (ni resonarán). No ensucie mi esfuerzo https://t.co/ltRe6fmq7D — Marta Sánchez (@Martitaiustitia) October 28, 2019

Marta que es "fiscal porque así lo quiso el destino", según asegura ella misma, ha cargado contra Garzón con un contundente mensaje: "A ver cómo te lo digo, cari. Soy de Carabanchel", aseguraba. Justo después tiraba de historia familiar y la fiscal contaba cómo su padre "fue de CCOO mientras fue ilegal. Mi madre me abrazó asustada cuando yo tenía 5 meses en el intento de golpe de Estado de Tejero. Mis apellidos no resuenan por los pasillos del Supremo (ni resonarán)". Finalmente ha terminado con una frase firme: "No ensucie mi esfuerzo".

Reacción de las redes

Ante, este mensaje, las redes han mostrado su apoyo a la fiscal Marta Sánchez y han querido también sumarse a las críticas a Alberto Garzón de muy diversas maneras

Hoy he recordado este hilo que escribí: así es cómo resonaban mis apellidos por el Supremo https://t.co/Ep1GbSE36P — Lady Crocs (@ladycrocs) October 28, 2019

A lo mejor es que Alberto Garzón no considera altas instancias del poder judicial a la Fiscal Delegada de Medio Ambiente en la Fiscalía Provincial de Salamanca. Igual es que se refiere de Audiencia Nacional para arriba, CGPJ, TS, TC... — Arturpersonal (@Artur61personal) October 28, 2019

Precisamente, las profesiones a las que se accede por oposición son las menos criticables en ese sentido y las que más pueden hacer de ascensor social (y en las que el esfuerzo sí tiene recompensa). — Milo (@MailoAge) October 28, 2019

Los argumentos de este tipo son los de un auténtico gili... — Monkey Man (@Monqui_Man) October 28, 2019

A veces un silencio sobre temas que no conoces es un acierto importante. No es la primera vez que le ocurre a este sr. @agarzon — jc ���� (@ja__camp) October 28, 2019

Garzón ve "sumamente desproporcionadas" las penas a los líderes del "procés"

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, consideró a mediados de octubre "sumamente desproporcionadas" las penas impuestas por el Tribunal Supremo para los líderes independentistas juzgados por el "procés", y ha apostado por el diálogo y la negociación para hacer frente al conflicto en Cataluña.

"Unas penas sumamente desproporcionadas para los dirigentes independentistas, cuya presencia en prisión no facilitará la resolución del conflicto en Cataluña", escribió Garzón en Twitter.

Unas penas sumamente desproporcionadas para los dirigentes independentistas, cuya presencia en prisión no facilitará la resolución del conflicto en Cataluña. Hace falta diálogo, negociación y un proyecto de España que seduzca también en Cataluña. — Alberto Garzón�� (@agarzon) October 14, 2019

En su opinión, "hace falta diálogo, negociación y un proyecto de España que seduzca también en Cataluña".

El Tribunal Supremo condenó a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y a penas de hasta 12 años a Carme Forcadell, los Jordis y a cinco exconsellers por sedición y malversación en el "procés", en tanto que ha absuelto de malversación a los tres acusados en libertad - Santiago Vila, Meritxel Borràs y Carles Mundó-, que no irán a prisión.