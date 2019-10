Andrés Herzog, exlíder de UPyD, deja KO a Iñigo Errejón en un caso que recuerda lo vivido por Santi Abascal

El líder de Más País, Iñigo Errejón, no está nada contento por su exclusión del debate de TVE de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, y así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales a sus seguidores.

Me presento a presidente del Gobierno, y un candidato a presidente tiene que poder debatir. Si la Junta Electoral no me deja es que debe actualizarse al siglo XXI y no poner obstáculos a la democracia. pic.twitter.com/YUtepjaE28 — Íñigo Errejón (@ierrejon) October 28, 2019

Un mensaje al que ha querido responder el exlíder de UPyD, Andrés Herzog, que ha lanzado este duro mensaje que deja fuera de juego a Errejón, y revela su hipocresía.

Todavía me acuerdo cuando fui vetado en todos los debates de las elecciones de 2015 y acudí al exterior de los estudios de Atresmedia como protesta. Este señor se bajó del coche oficial de Podemos y ni se acercó a saludarme. Ahora lloriquea. https://t.co/p9w7djNnUA — Andrés Herzog (@Herzogoff) October 28, 2019

El partido de Santi Abascal, Vox, también fue excluido de los debates electorales antes de las últimas elecciones generales por la misma razón por la que ha sido excluido Errejón: porque su partido aún carecía de representación parlamentaria a nivel nacional.