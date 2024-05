Dobarro habla de la situación y el futuro de Álex Bergantiños en el Deportivo

La situación de Álex Bergantiños

"Por cierto, otro tema que es un secreto a voces. Os habréis fijado que Bergantiños ha desaparecido de la escena desde hace meses. Lucas lo mencionó, como a Ian Mackay y a Lariño, dos que están fuera y a Bergantiños. ¿Qué significa? Que no va a seguir en el Consejo. No está cómodo, no es su sitio y le da vueltas al cabeza y medita si seguir ejerciendo otra función o decir adiós. Álex es tan discreto que no ha querido enturbiar y menos con la racha espectacular del equipo. No es algo nuevo, y si soy avispados os habréis dado cuenta: no viaja con el equipo, no va a la Diputación... evidentemente algo pasaba"